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    Daniel Garnero retiene una pieza clave: la UC anuncia la renovación de Fernando Zuqui

    Universidad Católica oficializó la extensión de contrato del volante argentino, en una negociación que fue considerada como una de las principales gestiones de cara a la segunda mitad de la temporada.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Fernando Zuqui extendió su contrato en la UC. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Universidad Católica selló la continuidad de uno de sus pilares. Los cruzados anunciaron la renovación de Fernando Zuqui, que estiró su contrato por una temporada y media más. Es decir, estará ligado al conjunto precordillerano hasta diciembre de 2026.

    El volante argentino finalizaba su vínculo con la UC a fines de junio. Sin embargo, la dirigencia priorizó las negociaciones para extender la relación debido a la relevancia del futbolista en el plantel. Fue una de las principales gestiones de cara a la segunda mitad de la temporada, más allá de la necesidad de reforzar algunas otras zonas de la cancha.

    Cruzados comunica oficialmente la renovación, hasta diciembre de 2026, del volante argentino Fernando Zuqui. Tanto Universidad Católica como Fernando manifiestan su satisfacción tras la prolongación del vínculo por los próximos seis meses”, informó la UC a través de sus redes sociales.

    Zuqui, en diálogo con El Deportivo, había manifestado su interés de renovar con el club, asegurando que las conversaciones estaban activas. “Estamos en charlas. Los dirigentes comenzaron a hablar con mi representante. El contrato termina ahora y debemos ver cómo avanza todo”, reconoció en mayo.

    La importancia de Zuqui

    Zuqui se consolidó como una pieza clave en el esquema de Daniel Garnero. Es por ello que su permanencia fue considerada como algo prioritario.

    El propio técnico lo había declarado frente a la prensa: “Lo de Zuqui, sí”, señaló al ser consultado si esperaba que se extendiera su continuidad en el club. “La dirigencia sabe muy bien respecto a lo que pienso de Fernando”, aseguró en una conferencia en el Claro Arena.

    En ese sentido, Universidad Católica no solo busca alcanzar a Colo Colo, líder de la Liga de Primera, sino que busca continuar con su buen desempeño a nivel continental. Los cruzados pretenden seguir avanzando en Copa Libertadores, certamen en el que se medirán con Estudiantes de La Plata en octavos de final.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraUniversidad CatólicaUCFernando ZuquiDaniel Garnero

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