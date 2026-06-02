CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cruzados busca refuerzos: el plan de Daniel Garnero para potenciar a la UC de cara a los octavos de la Copa Libertadores

    El técnico consolidó una estructura que elevó el rendimiento de varios futbolistas del plantel. Cruzados trabaja en la renovación de Fernando Zuqui y analiza incorporaciones para competir en la segunda parte de la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Del cuestionamiento a la consolidación internacional: las claves del crecimiento de la UC de Daniel Garnero. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    La UC llega a junio en uno de sus mejores momentos del año. El equipo de Daniel Garnero avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo, eliminó a Boca Juniors en La Bombonera gracias a un triunfo histórico, y además se mantiene en la parte alta de la Liga de Primera. Aunque la distancia con Colo Colo es importante (10 puntos), el rendimiento del equipo precordillerano ha mostrado una evolución sostenida durante las últimas semanas.

    La mejora tiene relación con varios factores. La consolidación de una estructura táctica, el crecimiento de jugadores que no atravesaban un buen momento, la aparición de alternativas desde el plantel y la recuperación de futbolistas que volvieron a tener incidencia en el funcionamiento colectivo.

    La estructura permitió ordenar el mediocampo y fortalecer el funcionamiento defensivo. También entregó mayor claridad para los roles de Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Jhojan Valencia. En ataque, el sistema facilitó la utilización de extremos con recorrido para las transiciones. Universidad Católica encontró una forma de competir tanto en partidos donde tuvo la posesión como en encuentros donde debió esperar.

    La recuperación de Clemente Montes

    Uno de los cambios más notorios ha sido el de Clemente Montes. El delantero comenzó la temporada marcado por expulsiones y episodios disciplinarios. Fue expulsado en dos oportunidades y recibió cuestionamientos por parte del cuerpo técnico.

    Pero con el paso de las semanas volvió a transformarse en una pieza relevante. Su velocidad pasó a ser una herramienta importante dentro del plan de juego de Garnero y empezó a aportar con goles en momentos relevantes. Anotó frente a Barcelona de Ecuador, convirtió el gol del triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera y volvió a marcar contra Huachipato.

    Clemente Montes celebra su gol ante Huachipato. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Alzas sostenidas

    Además de Montes, otros nombres han sido claves para el esquema de Garnero. La polivalencia de Cristián Cuevas, por ejemplo, siempre ha sido clave para el DT. El jugador asume funciones que le permiten aportar tanto en ataque como en defensa. Recorre la banda izquierda y acompaña el trabajo de Eugenio Mena.

    En la zaga, Branco Ampuero se consolida como uno de los futbolistas con más minutos dentro de la estructura defensiva. Su rendimiento fue especialmente importante durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. A su lado también logró afirmarse Juan Ignacio Díaz, quien superó problemas físicos. Cuando el argentino se lesionó apareció Daniel González como figura importante, aunque queda claro que el transandino es titular para Garnero.

    Mena también se alza. Inició el año entre críticas, pero durante las últimas semanas recuperó presencia. Su experiencia fue un factor relevante en los partidos de mayor exigencia. Por la otra banda, la recuperción de Sebastián Arancibia puso fin al uso de los centrales como laterales derechos.

    En el medio, Valencia aporta recuperación, cobertura y despliegue. Sostiene la intensidad de una zona donde Garnero ha utilizado distintas combinaciones durante la temporada. Su presencia entregó variantes en un sector clave para el funcionamiento. Le falta mejorar en las entregas.

    Desde atrás irrumpe Juan Francisco Rossel, quien comenzó a sumar protagonismo. El delantero ha aprovechado las oportunidades durante las últimas semanas. Sus actuaciones en el clásico ante Colo Colo, antes contra Deportes Limache y posteriormente frente a Huachipato, confirmaron que pasó a formar parte de los hombres claves para el técnico.

    “Me lo tomo con tranquilidad. Siempre me enfoco desde lo positivo, juegue o no juegue. He subido mi nivel y estoy contento por ese lado, pero esto es fútbol y hay que trabajar todos los días”, aseguró el delantero de 21 años.

    En el último partido ante los acereros, Mamba jugó sin haber entrenado ningún día, tras haberse sometido a una cirugía ocular luego de un choque con Arturo Vidal en el clásico disputado en el Claro Arena. “Mi ojo está bien. Me operé al día síguiente del golpe. No entrené en la semana, llegué a jugar y estoy conforme con el rendimiento. Estoy contento por el momento, pero me lo tomo con tranquilidad”, confesó.

    La planificación del segundo semestre

    Actualmente, la principal gestión dirigencial está relacionada con la continuidad de Fernando Zuqui. El volante termina contrato a fin de mes y las conversaciones para extender su vínculo están en desarrollo. Su permanencia es considerada prioritaria.

    Si no continúa, Universidad Católica deberá buscar un reemplazante para una posición que actualmente no tiene una alternativa de características similares dentro del plantel.

    Con la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, Cruzados está en posición de analizar incorporaciones para el segundo semestre. Uno de los puestos bajo evaluación es el de extremo. La intención es sumar variantes para acompañar a Montes y Justo Giani, que son los titulares.

    También existe la posibilidad de incorporar un volante en caso de que no prospere la renovación de Zuqui. Pero la prioridad es el argentino. Otro puesto que se mantiene en análisis es el arco. Aunque Vicente Bernedo cuenta con el respaldo de la dirigencia.

    Lee también:

    Más sobre:La UCLa Tercera PMFútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalDaniel GarneroUniversidad CatólicaClemente MontesFernando ZuquiCruzados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

    “Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    La conversación que selló la salida de la dupla Jouannet-Quintana en medio de la frenética búsqueda de Arrau por sus reemplazos

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca

    “Sin financiamiento es letra muerta”: alcaldes valoran Programa Eriazo Cero anunciado por Kast, pero exigen recursos

    Lo más leído

    1.
    “Tengo la medalla y 1 millón de euros por ganarla”: Claudio Bravo defiende su título de la Champions con el Barcelona

    “Tengo la medalla y 1 millón de euros por ganarla”: Claudio Bravo defiende su título de la Champions con el Barcelona

    2.
    Billetera histórica: Joaquín Niemann se convierte en uno de los golfistas que más dinero acumula en premios en 166 años

    Billetera histórica: Joaquín Niemann se convierte en uno de los golfistas que más dinero acumula en premios en 166 años

    3.
    La pelea que le vale una reprimenda de Gago y su adiós a la U: los días más complejos de Franco Calderón

    La pelea que le vale una reprimenda de Gago y su adiós a la U: los días más complejos de Franco Calderón

    4.
    Llamado de emergencia: las alternativas que analiza la Roja y el Congo tras el portazo de las autoridades españolas

    Llamado de emergencia: las alternativas que analiza la Roja y el Congo tras el portazo de las autoridades españolas

    5.
    Tras su sexto título de liga consecutivo en Europa: Tiane Endler, a la caza del récord de Arturo Vidal

    Tras su sexto título de liga consecutivo en Europa: Tiane Endler, a la caza del récord de Arturo Vidal

    6.
    No olvidan su hazaña en la Copa Confederaciones: el gesto de Portugal con Claudio Bravo para el amistoso ante la Roja

    No olvidan su hazaña en la Copa Confederaciones: el gesto de Portugal con Claudio Bravo para el amistoso ante la Roja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley
    Chile

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

    “Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    Ex gerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper
    Negocios

    Ex gerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper

    Ministro Mas se abre a discutir crédito tributario al empleo y también apunta a la “minería estatal” por negativo Imacec de abril

    Justicia decreta sobreseimiento definitivo en querella de Wom contra exejecutivos por revelación de secreto comercial

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste abandona las prácticas con molestias físicas
    El Deportivo

    Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste abandona las prácticas con molestias físicas

    Cruzados busca refuerzos: el plan de Daniel Garnero para potenciar a la UC de cara a los octavos de la Copa Libertadores

    Alexander Zverev vence a Rafael Jódar y da un paso clave para el sueño de conquistar su primer grand slam en Roland Garros

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    La biblioteca de Marilyn Monroe: la historia de su pasión oculta por los libros
    Cultura y entretención

    La biblioteca de Marilyn Monroe: la historia de su pasión oculta por los libros

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca
    Mundo

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca

    El Pentágono veta a periodistas el acceso a su sala de prensa al designarla como “instalación sensible”

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable