Cruzados busca refuerzos: el plan de Daniel Garnero para potenciar a la UC de cara a los octavos de la Copa Libertadores

Del cuestionamiento a la consolidación internacional: las claves del crecimiento de la UC de Daniel Garnero.

La UC llega a junio en uno de sus mejores momentos del año. El equipo de Daniel Garnero avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo, eliminó a Boca Juniors en La Bombonera gracias a un triunfo histórico, y además se mantiene en la parte alta de la Liga de Primera. Aunque la distancia con Colo Colo es importante (10 puntos), el rendimiento del equipo precordillerano ha mostrado una evolución sostenida durante las últimas semanas.

La mejora tiene relación con varios factores. La consolidación de una estructura táctica, el crecimiento de jugadores que no atravesaban un buen momento, la aparición de alternativas desde el plantel y la recuperación de futbolistas que volvieron a tener incidencia en el funcionamiento colectivo.

La estructura permitió ordenar el mediocampo y fortalecer el funcionamiento defensivo. También entregó mayor claridad para los roles de Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Jhojan Valencia. En ataque, el sistema facilitó la utilización de extremos con recorrido para las transiciones. Universidad Católica encontró una forma de competir tanto en partidos donde tuvo la posesión como en encuentros donde debió esperar.

La recuperación de Clemente Montes

Uno de los cambios más notorios ha sido el de Clemente Montes. El delantero comenzó la temporada marcado por expulsiones y episodios disciplinarios. Fue expulsado en dos oportunidades y recibió cuestionamientos por parte del cuerpo técnico.

Pero con el paso de las semanas volvió a transformarse en una pieza relevante. Su velocidad pasó a ser una herramienta importante dentro del plan de juego de Garnero y empezó a aportar con goles en momentos relevantes. Anotó frente a Barcelona de Ecuador, convirtió el gol del triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera y volvió a marcar contra Huachipato.

Clemente Montes celebra su gol ante Huachipato. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Alzas sostenidas

Además de Montes, otros nombres han sido claves para el esquema de Garnero. La polivalencia de Cristián Cuevas, por ejemplo, siempre ha sido clave para el DT. El jugador asume funciones que le permiten aportar tanto en ataque como en defensa. Recorre la banda izquierda y acompaña el trabajo de Eugenio Mena.

En la zaga, Branco Ampuero se consolida como uno de los futbolistas con más minutos dentro de la estructura defensiva. Su rendimiento fue especialmente importante durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. A su lado también logró afirmarse Juan Ignacio Díaz, quien superó problemas físicos. Cuando el argentino se lesionó apareció Daniel González como figura importante, aunque queda claro que el transandino es titular para Garnero.

Mena también se alza. Inició el año entre críticas, pero durante las últimas semanas recuperó presencia. Su experiencia fue un factor relevante en los partidos de mayor exigencia. Por la otra banda, la recuperción de Sebastián Arancibia puso fin al uso de los centrales como laterales derechos.

En el medio, Valencia aporta recuperación, cobertura y despliegue. Sostiene la intensidad de una zona donde Garnero ha utilizado distintas combinaciones durante la temporada. Su presencia entregó variantes en un sector clave para el funcionamiento. Le falta mejorar en las entregas.

Desde atrás irrumpe Juan Francisco Rossel, quien comenzó a sumar protagonismo. El delantero ha aprovechado las oportunidades durante las últimas semanas. Sus actuaciones en el clásico ante Colo Colo, antes contra Deportes Limache y posteriormente frente a Huachipato, confirmaron que pasó a formar parte de los hombres claves para el técnico.

“Me lo tomo con tranquilidad. Siempre me enfoco desde lo positivo, juegue o no juegue. He subido mi nivel y estoy contento por ese lado, pero esto es fútbol y hay que trabajar todos los días”, aseguró el delantero de 21 años.

En el último partido ante los acereros, Mamba jugó sin haber entrenado ningún día, tras haberse sometido a una cirugía ocular luego de un choque con Arturo Vidal en el clásico disputado en el Claro Arena. “Mi ojo está bien. Me operé al día síguiente del golpe. No entrené en la semana, llegué a jugar y estoy conforme con el rendimiento. Estoy contento por el momento, pero me lo tomo con tranquilidad”, confesó.

La planificación del segundo semestre

Actualmente, la principal gestión dirigencial está relacionada con la continuidad de Fernando Zuqui. El volante termina contrato a fin de mes y las conversaciones para extender su vínculo están en desarrollo. Su permanencia es considerada prioritaria.

Si no continúa, Universidad Católica deberá buscar un reemplazante para una posición que actualmente no tiene una alternativa de características similares dentro del plantel.

Con la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, Cruzados está en posición de analizar incorporaciones para el segundo semestre. Uno de los puestos bajo evaluación es el de extremo. La intención es sumar variantes para acompañar a Montes y Justo Giani, que son los titulares.

También existe la posibilidad de incorporar un volante en caso de que no prospere la renovación de Zuqui. Pero la prioridad es el argentino. Otro puesto que se mantiene en análisis es el arco. Aunque Vicente Bernedo cuenta con el respaldo de la dirigencia.