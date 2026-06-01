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    Ministra Natalia Duco aborda la posibilidad del estadio para la U: “Todos los clubes deportivos merecen tenerlo”

    La secretaria de Estado se refiere al eventual proyecto de construcción de nuevos reductos para los equipos del fútbol chileno.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Ministra Natalia Duco aborda la posibilidad del estadio para la U: “Todos los clubes deportivos merecen tenerlo”. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Natalia Duco se refirió a la posibilidad de que Universidad de Chile concrete el proyecto de construcción de un estadio. La ministra del Deporte fue consultada sobre los dichos del Presidente José Antonio Kast. “Ha sido claro y lo que va a facilitar es que todos los clubes deportivos y nosotros tengamos una mesa de trabajo en pro del desarrollo de la infraestructura nacional”, afirmó.

    Duco explicó que el objetivo va más allá de proyectos particulares. “Hemos diagnosticado que hay una brecha de infraestructura con muchas diferencias a nivel regional y sobre todo a nivel comunal. Queremos que nuestros niños tengan lugares donde realizar actividad física que hoy día no la tienen”, señaló.

    Respecto a la posibilidad de que la U cuente con un estadio propio, la ex lanzadora de bala planteó que la aspiración debe extenderse a más instituciones. “Yo creo que todos los clubes deportivos merecen tener un estadio. No solamente es el lugar para los futbolistas y para los deportistas, sino que también es para las familias, para los hinchas”, indicó.

    En esa línea, añadió que la infraestructura deportiva debe cumplir también una función social. “No solamente un estadio, sino que un estadio seguro, un estadio para que los niños vayan a disfrutar en familia, para pasar el tiempo libre. Es mucho más que un recinto deportivo”, expresó.

    La ministra Duco junto al Presidente Kast. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La nueva Ley SADP

    La ministra también abordó la implementación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. “Una cosa es la tramitación de una ley y otra es que la ley se promulga. Nosotros ahora estamos realizando el reglamento”, indicó.

    La autoridad agregó que esta etapa contempla materias como transparencia y control de la propiedad de los clubes. “Estamos trabajando en la aplicación de esto en materia concreta”, sostuvo.

    “Ya comenzamos las mesas para escuchar a todas las personas que están comprometidas en esto, escucharlo y tomarlo en cuenta y con eso realizar la base del reglamento que la va a realizar el Departamento Jurídico del Ministerio del Deporte”, agregó.

    Posteriormente, comenzará el período de implementación de la normativa. “Luego de eso tenemos 18 meses para que se aplique la ley, se implemente. Entonces tiene este plazo para que todos los clubes y la ANFP realicen los cambios que por ley ya están establecidos”, afirmó.

    El duelo de Santiago Wanderers ante el Real Madrid

    Otro de los temas abordados por Duco fue la posibilidad de que el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso reciba la Copa Intercontinental Sub 20 que Santiago Wanderers disputará ante el Real Madrid.

    La ministra dijo que existe una convicción de que el encuentro se juegue en el reducto de Playa Ancha por el impacto que tendría para Valparaíso. “Vamos a hacer todo lo posible. El fútbol chileno necesita volver a creer en la esperanza y en la unión que el deporte trae a todos los chilenos”, afirmó.

    De paso, descartó la chance de que se mueva la final al estadio Sausalito de Viña del Mar. “Yo creo que la localía, para el deportista, es clave. Jugar en tu estadio te suma identidad, te suma sensación de crecimiento deportivo”, sostuvo.

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