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    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    La firma estadounidense anunció en Taiwán el Ryzen 7 7700X3D, el Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, la disponibilidad global de la Radeon RX 9070 GRE y soporte para AM5 hasta 2029. Además, reforzó su línea profesional Radeon AI PRO R9000 con nuevas certificaciones de software.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    En el marco de la feria tecnológica Computex 2026, AMD presentó una serie de novedades enfocadas en el mercado de computadores de escritorio, destacando una década de desarrollo en su línea de procesadores X3D y nuevos anuncios en hardware para videojuegos, inteligencia artificial y software.

    Los anuncios de la compañía incluyen el nuevo procesador Ryzen 7 7700X3D, una edición especial de décimo aniversario del Ryzen 7 5800X3D, la disponibilidad global de la tarjeta gráfica Radeon RX 9070 GRE y la extensión formal del soporte para la plataforma AM5 hasta el año 2029.

    Novedades en procesadores de escritorio y la vigencia de AM4

    Para conmemorar los diez años de vida de la plataforma AM4, AMD anunció el regreso del procesador Ryzen 7 5800X3D en una “Edición 10° Aniversario”. La compañía destacó que este lanzamiento subraya el recorrido de una de las plataformas para PC de mayor duración, la cual ha abarcado cinco generaciones de procesadores Ryzen.

    El Ryzen 7 5800X3D Edición 10° Aniversario estará disponible en el mercado a partir del 25 de junio de 2026 a un precio sugerido de $349 dólares. Entre sus especificaciones, cuenta con la arquitectura “Zen 3” y tecnología AMD 3D V-Cache, sumando 96MB de caché total. Mantiene compatibilidad con las placas madre de las series 400 y 500 de AMD e incorpora un Carbice Ice Pad, un material de interfaz térmica diseñado para conservar un rendimiento óptimo de temperatura a largo plazo.

    Paralelamente, para la actual generación de placas madre, la empresa presentó el procesador Ryzen 7 7700X3D, diseñado para acercar la tecnología 3D V-Cache a un público más amplio.

    En este contexto, AMD confirmó su compromiso a largo plazo con la plataforma AM5, asegurando soporte para actualizaciones y nuevas arquitecturas hasta el año 2029.

    Tarjetas gráficas y actualizaciones para el sector profesional

    En el segmento de video, AMD informó sobre la expansión a nivel mundial de su tarjeta gráfica Radeon RX 9070 GRE. Este equipo se posiciona como una alternativa para la gama media, enfocada en ofrecer rendimiento en resoluciones de 1440p.

    La Radeon RX 9070 GRE estará disponible a nivel global desde hoy, 1 de junio de 2026, a un valor sugerido de $549 dólares. Está basada en la arquitectura AMD RDNA 4 e incluye aceleradores de trazado de rayos de próxima generación. Y viene equipada con 12GB de memoria de video.

    Finalmente, para el mercado de estaciones de trabajo, AMD se refirió a su serie Radeon AI PRO R9000 Graphics for Workstations. La firma anunció una próxima actualización de su controlador 26.Q2 PRO, que añadirá soporte certificado para más de 50 aplicaciones profesionales en Windows y Linux, incluidas herramientas como Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro y Autodesk Maya 2024.

    Lee también:

    Más sobre:AMDComputex 2026Ryzen 7 7700X3DRyzen 7 5800X3D 10th Anniversary EditionRadeon RX 9070 GREAM5TecnologíaHardwareSoftwareComputadoresRadeon AI PRO R9000

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