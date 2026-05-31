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    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Los termómetros marcarán altas temperaturas desde este lunes 1 de junio en distintos sectores del Norte Grande del país.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Referencial. Diego Martin

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva en tres comunas de la Región de Antofagasta por altas temperaturas que se registrarán en el inicio de junio.

    La alerta se dio para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena, a raíz del pronóstico de temperaturas máximas de entre 33°C y 35°C, entre la tarde del 1 de junio y la tarde del 3 del mismo mes.

    Por lo anterior, la medida se adoptó y se mantendrá vigente desde este domingo y hasta que las condiciones del evento meteorológico lo ameriten, según determinaron desde la Dirección Regional de Senapred.

    Cabe señalar que la declaración de la alerta temprana preventiva implica un reforzamiento de la vigilancia de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, con el fin de actuar oportunamente frente a posibles situaciones de emergencia que puedan registrarse.

    De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para las altas temperaturas se concentrarán en la zona de Pampa. Para el lunes 1 se aguardan de 33°C a 35°C, mientras que el martes 2 y miércoles 3 se proyectan máximas de entre 32°C y 34°C.

    Las altas temperaturas en el Norte Grande también se dejarán sentir en la Región de Tarapacá, principalmente en los sectores de Pampa. Para esa zona, entre el lunes y el miércoles se proyectan de 33°C a 35°C.

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