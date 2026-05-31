Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

La Seremi de Educación de Valparaíso informó suspensión de clases sin recuperación para el día 1 de junio, en el marco de las coordinaciones de seguridad por la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Considerando las medidas de seguridad y contingencia definidas por las autoridades pertinentes, desde el Ministerio de Educación anunciaron la suspensión de clases en los siguientes establecimientos educacionales ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

Valparaíso

Escuela Grecia

Escuela de Ramón Barros Luco

Escuela Gaspar Cabrales

Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.

Liceo de Niñas

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemania

Escuela Dr. Ernesto Quirós

Escuela Especial De Lenguaje Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’ Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes

CEIA Valparaíso

Viña del Mar

Liceo René Descartes

Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo

Esta medida se suma a una coordinación de las autoridades policiales para resguardar el perímetro del Congreso Nacional. Carabineros de Chile determinó, igualmente, una serie de cortes de tránsito, entre las 07:00 y las 14:00 horas en el centro de la ciudad puerto.