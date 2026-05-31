Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar
La medida se adoptó en el marco de coordinaciones de seguridad por la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.
La Seremi de Educación de Valparaíso informó suspensión de clases sin recuperación para el día 1 de junio, en el marco de las coordinaciones de seguridad por la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.
Considerando las medidas de seguridad y contingencia definidas por las autoridades pertinentes, desde el Ministerio de Educación anunciaron la suspensión de clases en los siguientes establecimientos educacionales ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.
Valparaíso
- Escuela Grecia
- Escuela de Ramón Barros Luco
- Escuela Gaspar Cabrales
- Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.
- Liceo de Niñas
- Escuela República de Uruguay
- Liceo Eduardo de la Barra
- Escuela Alemania
- Escuela Dr. Ernesto Quirós
- Escuela Especial De Lenguaje Bernardo O’Higgins
- Colegio San Pedro Nolasco
- Scuola Italiana Arturo Dell’ Oro
- Seminario San Rafael
- Colegio Carlos Cousiño
- Liceo Juana Ross
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Las Acacias
- Colegio Salesiano
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes
- CEIA Valparaíso
Viña del Mar
- Liceo René Descartes
- Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo
Esta medida se suma a una coordinación de las autoridades policiales para resguardar el perímetro del Congreso Nacional. Carabineros de Chile determinó, igualmente, una serie de cortes de tránsito, entre las 07:00 y las 14:00 horas en el centro de la ciudad puerto.
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