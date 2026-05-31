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    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    El sismo de fue localizado en Quintero y fue percibido entre la Región de Atacama y la Región del Maule. Posterior al movimiento telúrico, otros sismos se han dejado sentir en la zona, lo cual fue calificad como "normal" de parte de Senapred.

    Por 
    Sebastián Yeza

    La tarde de este domingo, un sismo de mediana intensidad sacudió parte de la zona central del país.

    De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico -registrado a las 17.34 horas- tuvo una magnitud de 6.0 y tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero, en la Región de Valparaíso, con una profundidad de 30 kilómetros.

    Adicionalmente, el sismo pudo ser percibido en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) calificó el sismo “mediana intensidad”. En tanto, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) inició evaluación de afectación de personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

    En esa línea, se apuntó que los informes del incidente o emergencia elaborados por el organismo serán entregados por Senapred.

    En paralelo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones para generar un tsunami en Chile.

    Intensidades en la escala de Mercalli

    Por otra parte, Senapred entregó un reporte con las intensidades en la escala de Mercalli.

    <b>Región: Coquimbo</b>
    Salamanca:IV
    Illapel:IV
    Paiguano:IV
    Canela:III
    Los Vilos:III
    Combarbalá:III
    Monte Patria:III
    Ovalle:III
    Punitaqui:III
    <b>Región: Valparaíso</b>
    Quillota:VI
    Concón:VI
    Puchuncaví­:VI
    Valparaí­so:VI
    Viña del Mar:VI
    Casablanca:V
    El Quisco:IV
    El Tabo:IV
    Quilpué :IV
    San Felipe:III
    <b>Región: Metropolitana de Santiago</b>
    Curacaví­:V
    Quilicura:IV
    San José de Maipo:IV
    Santiago:IV
    Estacion Central:IV
    Macul:IV
    Las Condes:IV
    Tiltil:IV
    San Bernardo:IV
    La Pintana:IV
    Maipu:IV
    Ñuñoa:IV
    Providencia:IV
    Quinta Normal:IV
    San joaquin:IV
    San Miguel:IV
    Melipilla:III
    La Florida:III
    Peñalolen:III
    Pedro Aguirre Cerda:III
    Región: Libertador Bernardo O’Higgins
    Mostazal:IV
    Codegua:III
    Coinco:III
    Las Cabras:III
    Peumo:III
    Rancagua:III
    Litueche:III
    Navidad:III
    <b>Región: Maule</b>
    Curicó:III
    Molina:III
    Romeral:III
    Teno:III

    A eso de las 18.14 horas, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó que se inició un monitoreo en faenas mineras para verificar el estado de las instalaciones y el bienestar de los trabajadores.

    Réplicas en la zona

    Cabe señalar que, posterior al primer sismo, se han percibido movimientos telúricos adicionales, pero de menor intensidad.

    El primero de ellos fue de magnitud 4.5, ocurrido a las 17.46 horas y con su epicentro a 17 kilómetros al oeste de Quintero, a una profundidad de 11 kilómetros.

    El otro fue de magnitud 5.0 a las 17.52 horas, localizado a 32 kilómetros al noroeste de Valparaíso y a una profundidad de 27 kilómetros.

    A las 18.10 horas se registró uno de magnitud 4.0, con epicentro a 14 kilómetros de Quintero y a una profundidad de 26 kilómetros. A las 18.14 horas, otro de 3.7 se percibió en la zona, a 15 kilómetros de la misma comuna y a una profundidad similar.

    Réplicas “son normales”, informa Senapred

    El jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana, Felipe Plaza, comentó que los sismos registrados tras el de magnitud 6.0 “son normales para este tipo de eventos”.

    “Hasta esta hora no se registra afectación de personas e infraestructura. No obstante, los equipos en terreno se encuentran haciendo el monitoreo y posible levantamiento de eventual afectación”, sumó Plaza.

    En ese sentido, la autoridad llamó “a la población a que permanezca informada por los canales oficiales”.

    Lee también:

    Más sobre:TemblorQuinteroSismoRegión MetropolitanaZona CentralCoquimboValparaísoRegión de ValparaísoSenapredSismologíaRéplicasMauleRegión del MauleSinapredSHOA

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