Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1° de junio en Valparaíso

La tradicional Cuenta Pública presidencial 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio en el Congreso Nacional de Valparaíso. Por lo tanto, las autoridades idearon una serie de coordinaciones para implementar los cordones de seguridad por parte los organismos policiales y para facilitar el ingreso de las autoridades a la sala.

Es así que Carabineros de Chile determinó una serie de cortes de tránsito, entre las 07:00 y las 14:00 horas en el centro de la ciudad puerto.

En tanto, el tránsito quedará completamente suspendido entre Av. Pedro Montt en ambos sentidos, entre Av. Argentina y Av. Francia. Asimismo, Av. Argentina en ambos sentidos, entre Chacabuco e Independencia.

Adicionalmente, se suspenderá el tránsito en Diego Portales con Acevedo (Cerro Barón), desviando el tránsito vehicular en dirección a Yolanda- Av. España-Av. Errazuriz.

Finalmente, suspenderán igualmente el tránsito en Hnos. Clark con Santa Lucía (Cerro Barón), desviando en ambos sentidos el tránsito vehicular, para impedir tránsito por bajada Eloy Alfaro.

Además, queda prohibida la circulación de vehículos en el perímetro comprendido por las calles Chacabuco, Eusebio Lillo, Independencia y Avenida Francia. Esto afecta de forma directa a las vías colindantes al Congreso como Victoria, Juana Ross y Av. Pedro Montt. Sin embargo, los residentes y trabajadores del sector sí podrán ingresar o salir de este cuadrante.

Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1° de junio en Valparaíso

En ese sentido, el transporte público y automóviles particulares deberán adoptar las siguientes rutas alternativas:

Desde Viña del Mar hacia Valparaíso: Flujo desviado por Avenida España, continuando de forma obligatoria por Av. Errázuriz en dirección al plan o sector Puerto.

Desde Bajada Santos Ossa, Santa Elena y Av. Washington: Ingreso por Av. Argentina, desde donde se desviará el tránsito por calle Independencia hacia el centro de la ciudad.

Desde Valparaíso hacia Viña del Mar: Tránsito por Av. Francia hasta conectar con Av. Errázuriz, para luego continuar por Av. España.

Desde Valparaíso hacia Placilla y Santiago: Salida por calles Independencia o Colón hacia Av. Argentina, para posteriormente empalmar con la subida Santos Ossa o Av. Washington.

Transporte público local e interprovincial

A raíz de que el Terminal Rodoviario de la ciudad y algunas paradas de taxis colectivos se encuentran ubicadas dentro del perímetro que se mantendrá cerrado para el ingreso de personas, las autoridades informaron una serie de puntos en los que se podrá abordar transporte público local e interprovincial.

El Terminal de Buses, permanecerá cerrado desde el día domingo y hasta el lunes una vez que la autoridad policial lo determine al finalizar al acto. En el intertanto, los buses tomarán y dejarán pasajeros en la Avenida Brasil, en el tramo que comprende desde Avenida Francia hasta Avenida Argentina.

Suspensión de actividades

En cuanto a la tradicional Feria de la Avenida Argentina, se suspende su funcionamiento tradicional de los días sábado 30 y domingo 31 de mayo. De forma excepcional, la feria se adelantó y ejecutó el pasado viernes 29 de mayo.

En tanto, la Secretaría Regional de Ministerial de Educación confirmó la suspensión total de clases para todos los colegios y escuelas ubicados en las inmediaciones del Congreso Nacional, afectando principalmente a los recintos de Avenida Argentina.

Las autoridades advirtieron que el restablecimiento normal del tránsito, inicialmente previsto para las 14:00 horas, podría retrasarse o extenderse dependiendo del desarrollo de la contingencia y de las evaluaciones en terreno del mando policial. Se recomienda planificar los viajes con anticipación.