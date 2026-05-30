SpaceX y el interés de los chilenos por participar en la que sería la mayor apertura a bolsa de la historia

La apertura a bolsa de SpaceX (IPO, por sus siglas en inglés) podría convertirse en la mayor operación de este tipo en la historia. Factores como la carrera espacial, subsidiarias como Starlink, la plataforma de inteligencia artificial o el carisma de su controlador, Elon Musk, son algunos de los factores que han despertado el interés de los inversionistas alrededor del mundo. Y Chile no es la excepción.

Las cifras de la firma son astronómicas. El 20 de mayo la compañía oficializó su registro ante la SEC -el regulador del mercado de valores de EE.UU.- y reveló que busca levantar entre US$75 mil millones y US$80 mil millones, lo que la llevaría a alcanzar una valorización de US$1,75 billones y US$2 billones.

A pesar de las expectativas, hay un asunto sobre el cual los inversionistas deben tomar decisiones: el precio. Los documentos entregados a la SEC detallan que la empresa obtuvo ingresos totales por US$18.674 millones en 2025, pero registró una pérdida operativa de US$2.589 millones.

SpaceX, en la práctica, es una sociedad holding que agrupa tres negocios distintos. Por una parte, cuelga Starlink,enfocada en la conexión a internet vía satelital, que logró ingresos por US$11.387 millones y un resultado operacional por US$4.423 millones en 2025.

Por otra parte, está el área aeroespacial, que reportó ventas por US$4.086 millones y una pérdida por US$657 millones. En tanto, xAI –segmento de desarrollo de inteligencia artificial que integra además la red social X- informó una pérdida operacional de US$6.355 millones, e ingresos por US3.201 millones

Fernando Hales, socio y analista de tecnología de DVA Capital, señala que SpaceX saldría al mercado cotizando cerca de 100 veces sus ventas, “una cifra sin precedentes para una compañía de su escala”.

“Para dimensionar el múltiplo, conviene contrastar con Netflix: genera ingresos en doce meses de aproximadamente US$ 47 mil millones, utilidad neta cercana a US$ 13 mil millones, y su market cap alcanza los US$ 390 mil millones”, explica el analista.

En esa misma línea, indica que Meta se abrió a bolsa en 2012 con un precio equivalente a 28 veces sus ventas, pero con utilidades de mil millones de dólares. Palantir lo hizo a 22 veces en 2020; ARM salió en 2023 a 20 veces sus ventas, mientras que Tesla debutó en 2010 con un valor de 15 veces sus ingresos.

Hasta ahora la mayor IPO en la historia pertenece a la petrolera saudí Aramco, que en 2019 recaudó US$25.600 millones.

Según Hales, “SpaceX es una compañía notable. Starlink, mirado en aislado, es probablemente uno de los mejores activos tecnológicos creados en la última década. Pero el inversionista que compre SpaceX en el debut estará comprando el conglomerado completo, con Starship –sistema de transporte en desarrollo- quemando caja para investigación y desarrollo, y xAI gastando seis veces lo que factura. Se está pagando un precio elevado con un margen amplio de que las proyecciones a 15 años no se materialicen”.

No obstante, el interés de los inversionistas globales es alto, y los mismo ocurre en el caso de los chilenos. Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señala que “vemos interés de inversionistas chilenos en participar en la IPO de SpaceX. En las últimas semanas han aumentado las consultas de clientes sobre la posible fecha de salida a bolsa, los fundamentales de la compañía, el negocio de Starlink y la valorización esperada”.

De acuerdo a Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, hoy en día concurrir a la IPO de SpaceX no pasa por los datos entregados por los estados financieros, pues “sinceramente, hoy a nadie le importa nada parecido a un fundamental. Este tipo de IPOs normalmente son bien recibidos por el mercado si la tendencia general es alcista como ahora, donde existe entusiasmo por la IA”.

Los documentos enviados a la SEC también revelaron los incentivos para Musk, quien controla la compañía con 850 millones de acciones clase A que le conceden el 85% de los derechos a voto. SpaceX le entregará 1.000 millones de acciones serie B bajo la condición de que la firma alcance varios hitos de valorización de mercado -hasta los US$7,5 billones-, y que “la compañía establezca una colonia humana permanente en Marte con al menos un millón de habitantes”.

Cómo comprar

Zesty es una de las plataformas que ha promocionado entre sus clientes locales la apertura de la compañía.

Vicente Rotman, CTO y cofundador explica que, en concreto, sus clientes deben poner una orden de compra en la IPO, la que será canalizada a través del broker de EE.UU., Alpaca.

“Tú no sabes el precio, sino que pones la cantidad de plata que estás dispuesto a comprar. De ahí, dependiendo de cuántas acciones obtenga el fondo Alpaca, va a poner una orden a nombre institucional y todas las acciones que logremos conseguir al precio de la IPO, no la apertura de la bolsa, al precio de la IPO, las vamos a repartir entre todos los usuarios, hasta el máximo que cada uno ponga. No está garantizado que te lleves todas las acciones que quieres del fondo”, detalla.

Elon Musk ha manifestado que desea que el 30% de las acciones a ofertar se dirijan al público retail, por lo que “hay una chance interesante de que todo el retail pueda acceder a buena cantidad de acciones, y estamos aprovechando esa oportunidad para ofrecerlo nosotros directamente hacia los usuarios”, dice Rotman.

Fitual AGF también permitirá a sus clientes acceder a la pre-IPO. Su country manager, Florencia Barrios, indica que “el pre-IPO permite a los usuarios ingresar una orden de compra de SpaceX antes de que la empresa salga a bolsa, es decir, participar en el mercado primario y no solo a partir de que la acción empieza a transar públicamente”.

Especifica que “los usuarios ingresan una intención de compra antes de la fecha de salida a bolsa y, dependiendo de la asignación definida por los bancos colocadores y el sindicato de underwriting, pueden recibir acciones al precio de la IPO antes de que empiecen a transarse públicamente”.

Una vez concretada la IPO, para los chilenos que quieran adquirir títulos de la tecnológica el camino se hace más fácil. Federico Goycoolea, gerente general de Vector Capital, explica que casi todas las corredoras de bolsa tienen alianzas con brokers en EE.UU., por lo que un cliente “solo debe abrir su cuenta en dicho broker y posteriormente ingresar la orden". A esto se suma la posibilidad de listar la acción de SpaceX en Chile -como ocurre hoy con la mayoría de las acciones listadas en Nueva York-, para lo cual se debe contar con un patrocinador.

La operación, en la que trabajan Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America y Citigroup, se concretaría preliminarmente el próximo 12 de junio.