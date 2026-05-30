Avellanas se suman a los productos en los que Chile es el mayor exportador mundial

En un año marcado nuevamente por las tensiones arancelarias y geopolíticas en el mundo, las exportaciones chilenas siguieron marcando récords. Los envíos del país escalaron hasta los US$ 107.004 millones en 2025, casi 8% más que el año anterior, lo que permitió posicionar una gruesa canasta de productos chilenos en los mercados mundiales.

Un estudio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) mostró que Chile se posicionó como el mayor proveedor global de 25 categorías de productos durante 2025, uno más que el año anterior, y logró ubicar 54 bienes dentro de los tres primeros lugares del ranking global.

La gran novedad del año pasado fue el salto de las avellanas con cáscara dentro de los productos en que Chile se convirtió en el mayor exportador mundial. Los envíos del producto sumaron US$ 62 millones en 2025, lo que representa una participación de casi 28% de las exportaciones mundiales. Fuentes de gobierno atribuyen este nuevo posicionamiento a la expansión y aumento de capacidad en el procesamiento de avellanas que ha tenido el Grupo Ferrero en Chile.

Avellanas.

El grupo de productos estrella de 2025 abarcó también minerales estratégicos como el cobre, el litio y el molibdeno y una amplia gama de alimentos premium y productos agroindustriales, entre los que destacan las cerezas frescas, el salmón, los frutos secos, productos del mar y alimentos procesados.

“Este posicionamiento se ve reforzado por la consolidación de Chile en los principales mercados del mundo como Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Brasil e India. A ello se suma el dinamismo de nuevas industrias exportadoras y el fortalecimiento de sectores no tradicionales, reflejando una canasta cada vez más diversificada, alineada con las tendencias globales de consumo y con altos estándares de calidad, sostenibilidad e innovación”, constata el estudio de la Subrei.

Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez. MARIO TELLEZ

“Chile tiene una canasta exportadora que hoy le permite competir en los mercados más exigentes del mundo, desde los minerales que sustentan la transición energética hasta los alimentos que demanda una clase media en expansión en Asia, Europa y América”, señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Los productos estrella

Según el estudio, y en materia de envíos tradicionales, Chile permanece como el mayor exportador de cobre con ventas al exterior por más de US$ 53.691 millones en 2025, lo que es el 16,2% de las exportaciones del metal rojo en sus distintos formatos a escala global. “En este rubro productivo, Chile destacó en dos formatos principales: concentrados de cobre, con envíos por US$ 34.743 millones, donde el país generó el 28,9% de las exportaciones mundiales. Por otro lado, también sobresalió en los embarques de cátodos de cobre, los que sumaron US$ 16.182 millones en 2025, exhibiendo una cuota del 15,9% de las exportaciones globales”, precisa el estudio.

En minería no metálica, en tanto, Chile se posicionó como el mayor exportador de carbonato de litio, representando el 62,2% del total exportado a nivel mundial en 2025, según cifras del Centro de Comercio Internacional. Lo mismo sucedió con las exportaciones de concentrados de molibdeno tostado, yodo, óxidos e hidróxidos de molibdeno, nitratos de potasio y nitratos de sodio.

Exportaciones de cobre

En cuanto a las exportaciones no tradicionales, Chile destaca como el mayor exportador en productos como cerezas frescas, filetes de salmones congelados, aceites concentrados de Omega-3, jurel congelado, mejillones en conserva, ciruelas frescas, ciruelas deshidratadas, filetes de trucha congelados, filetes de bacalao de profundidad congelados, erizos de mar congelados y algas de uso industrial, entre otros.

El estudio de la Subrei sostiene que Chile también fue el segundo mayor proveedor global de filetes de salmones frescos, harina de pescado, hidróxido de litio, sulfato de litio, bolas para molienda de minerales, maderas perfiladas longitudinalmente de coníferas, avellanas sin cáscara, nueces con cáscara y óxidos de boro. En este grupo también están las truchas congeladas, alimentos infantiles a base de verduras y frutas, granos de avena mondados, bulbos de liliums y tulipanes, manzanas deshidratadas y tapones de corcho.

Los otros referentes

La investigación de la Subrei también resalta el proceso de consolidación que ha tenido el vino chileno como referente mundial. En 2025, volvió a liderar en las listas de TradeMap y la Organización Mundial del Vino (OIV) como el principal exportador de vinos embotellados del hemisferio sur y se ubica en el cuarto lugar a nivel global, solo por detrás de las grandes potencias europeas: Francia, Italia y España.

En la misma línea, el estudio destaca a productos agrícolas como los frutos secos y deshidratados, y las semillas de hortalizas. “En las últimas dos décadas, Chile ha escalado hasta convertirse en el cuarto mayor exportador de semillas de hortalizas del mundo y el principal del hemisferio sur. Desde sus campos a lo largo del país, Chile abastece mercados de contra estación con una oferta diversa de semillas, entre las que destacan las de zanahorias, sandías, brócoli, repollo, coliflor, pimentón, pepinos, cebollas, tomates, albahaca y apio, entre muchas otras”, añade la Subrei.

Adicionalmente, en 2025 Chile se convirtió en el octavo mayor exportador mundial de aceite de oliva, consolidando un fuerte crecimiento en las últimas dos décadas. “Este avance es especialmente significativo considerando que, en 2005, las exportaciones de este producto aún tenían una presencia limitada en nuestra oferta”, concluye la Subrei.

El liderazgo exportador de Chile se expresa también en los principales mercados de destino. Según la Subrei, Chile es el primer proveedor de Brasil en 76 categorías, Estados Unidos en 54, Japón en 30, China en 28 y la Unión Europea en 26. Estos resultados se sustentan en una red de 36 acuerdos comerciales con 66 economías, que cubren cerca del 89% del PIB mundial, y en una trayectoria de apertura e integración construida durante cerca de cuatro décadas.

“Este es justamente el camino que queremos seguir en esta administración. Continuar consolidando y profundizando los mercados en los que ya somos fuertes, y también buscar la diversificación e impulsar a nuestro país a ser líder en nuevos sectores económicos”, concluyó la subsecretaria Estévez.