CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La reservada querella que presentó Bodegas San Francisco contra exclienta y la acusa de “estafa y chantaje”

    Bodegas San Francisco (BSF) se querelló por extorsión y otros delitos contra su exclienta Paula Behnke y su abogado, acusándolos de orquestar una presión judicial para forzar un pago de $12.000 millones tras un incendio. Por su parte, los querellados descartan el chantaje asegurando que el monto corresponde a una demanda civil justificada, y acusan a la empresa de operar con graves irregularidades normativas.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Con cuarenta años de trayectoria y más de once centros logísticos, Bodegas San Francisco (BSF) es uno de los actores más relevantes del mercado de bodegaje en Chile, pero por estos días, la compañía enfrenta un tenso conflicto en tribunales. La sociedad matriz, vinculada a Sergio Barros, Arturo Salvatierra y la familia Silberberg, se querelló contra su exclienta, la empresaria Paula Behnke, y el abogado Pablo Núñez, acusándolos de estafa y extorsión.

    En el escrito, ingresado el pasado 28 de abril ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, BSF denuncia ser víctima de una guerra judicial “ilegal y abusiva” orquestada por los querellados. Según la firma, esta ofensiva obedece a una estrategia de presión y desinformación cuyo único fin es forzar el pago de aproximadamente $12.000 millones.

    El origen de la disputa se remonta al 20 de febrero de 2024, tras un incendio que afectó al Centro Logístico Vespucio en Pudahuel. A raíz de este siniestro, la empresa de la querellada (Behnke SpA) sufrió la pérdida total de los bienes que allí almacenaba, lo que detonó la arremetida legal que hoy se tramita en distintos frentes judiciales.

    “En el caso de Behnke SpA se trataba de la Bodega L6 de 500 m2 de superficie, con mercadería valorada por la misma Behnke SpA, información que no puede ser corroborada por BSF, en la suma de $400.000.000 Dicho incendio se originó en una bodega diversa de la de Behnke SpA, no existiendo responsabilidad alguna de BSF en el origen del incendio, ni en su propagación, al menos declarada judicialmente”, acotó la querella.

    “Behnke SpA nunca dio cumplimiento a su obligación de tomar seguros contra incendios y responsabilidad civil, ni tampoco tramitó ni menos obtuvo su respectiva patente comercial en la comuna de Pudahuel, cuestión clave para el proceso de calificación técnica industrial de su giro en dichas bodegas”, acotó.

    “Los querellados han sobrepasado todo límite ético, jurídico y socialmente tolerable y han inventado un mantra en redes sociales: BSF–Bodega Clandestina que su barra brava repite con fruición, trasladando el debate de los tribunales al juez virtual, apostando a que las autoridades son sensibles al termómetro y al barómetro que mide la temperatura y la presión ambiente para actuar y eso, más redes grises de favores, les ha generado algunos logros ilegales”, consignó la acción penal.

    Bodegas San Francisco cuenta con la asesoría legal de Juan Carlos Manríquez y en la querella el penalista solicitó que la acción se mantenga en reserva la carpeta electrónica en la Oficina Jurídica Virtual.

    Querellas

    La ofensiva comenzó en marzo de 2024 con una primera querella criminal interpuesta ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, causa que actualmente se encuentra desformalizada.

    Posteriormente, Behnke presentó una segunda querella por el delito de estafa, esta vez dirigida contra Celia de la Luz Arraño y Enrique Alejandro Barra Campos, arquitecta y revisor externo del proyecto, respectivamente. En este recurso, la exclienta acusó que presuntas fallas y omisiones en el diseño de las bodegas siniestradas la habrían inducido a error al momento de contratar los servicios de almacenaje.

    A esta acción se sumó una tercera querella criminal ante el mismo tribunal, dirigida contra Bodegas San Francisco Limitada y diversos ejecutivos vinculados a la compañía. Entre ellos se encuentran Sergio Barros, representante de Inversiones Quildos Limitada, además de Sergio Silberberg, Federico Silberberg Cargill, Francisco Silberberg y Matías Ovalle, todos ellos representantes de la Sociedad de Inversiones Fénix Limitada.

    De manera paralela, la contraparte desplegó una serie de acciones administrativas y civiles en distintas Secretarías Regionales Ministeriales, la Dirección de Obras Municipales, concejos municipales, reclamos de ilegalidad contra la Municipalidad de Pudahuel y solicitudes de fiscalización ante la Contraloría General de la República.

    Bodegas San Francisco sostuvo en su querella que todas estas acciones son injustificadas y contienen “información manipulada o derechamente falsa”. El objetivo de la exclienta, según la empresa, sería engañar a los jueces y a las autoridades administrativas, de control y municipales encargadas de revisar estos asuntos.

    Descargos

    Pulso contactó a los querellados, quienes descartaron la acusación de extorsión. “El monto que solicitamos para llegar a un acuerdo no es una cifra arbitraria, sino que corresponde exactamente al monto demandado en el juicio civil. Esta cifra está plenamente justificada en el expediente judicial y abarca no solo los bienes destruidos en las bodegas, sino también el lucro cesante y el daño moral, tal como lo permite la ley”, señaló Paula Behnke.

    “Durante la reunión, la contraparte llevó la iniciativa de la conversación y nos solicitó que enviáramos por correo un desglose detallado de los ítems de la indemnización, lo cual hicimos. Posteriormente, nuestra comunicación por correo se limitó a consultar si habían revisado el tema con su compañía de seguros, ya que este tipo de acuerdos requiere la autorización de las aseguradoras. Al constatar que no habría acuerdo, ambas partes simplemente manifestamos nuestra intención de seguir adelante con las acciones legales correspondientes”, acotó el abogado Pablo Núñez.

    Behnke sostuvo: “No tenemos nada que ocultar y siempre hemos actuado con total transparencia. De hecho, paralelamente a la demanda civil, hemos impulsado una estrategia judicial para exponer las graves irregularidades de esta empresa”.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosBSFBodegasEstafaConflicto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juzgado de Punta Arenas define que muerte de cabo del Ejército sea investigada por el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    Clínica Las Condes reduce sus pérdidas y prevé retorno a las utilidades en los próximos periodos

    Diputada Javiera Rodríguez (REP.) denuncia ante la PDI amenazas de muerte por charla en la U. de Chile

    Exasesor de la Dipres defiende cálculos de la deuda y dice que gobierno actual “no ha detallado los supuestos que cuestiona”

    Poduje acusa que en el gobierno de Boric “hubo una romantización de la toma” y afirma que ya se están planificando 14 desalojos

    Lo más leído

    1.
    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    2.
    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    3.
    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    4.
    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    5.
    Quiñenco anota caída en sus ganancias ante impacto de la guerra en Medio Oriente en su filial naviera

    Quiñenco anota caída en sus ganancias ante impacto de la guerra en Medio Oriente en su filial naviera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Juzgado de Punta Arenas define que muerte de cabo del Ejército sea investigada por el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar
    Chile

    Juzgado de Punta Arenas define que muerte de cabo del Ejército sea investigada por el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar

    Diputada Javiera Rodríguez (REP.) denuncia ante la PDI amenazas de muerte por charla en la U. de Chile

    Poduje acusa que en el gobierno de Boric “hubo una romantización de la toma” y afirma que ya se están planificando 14 desalojos

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor
    Negocios

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    Clínica Las Condes reduce sus pérdidas y prevé retorno a las utilidades en los próximos periodos

    Codelco: ¿Quiebra o Reestructuración?

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    La UC desata un terremoto en Boca: en Argentina anuncian que Claudio Úbeda no seguirá como técnico xeneize
    El Deportivo

    La UC desata un terremoto en Boca: en Argentina anuncian que Claudio Úbeda no seguirá como técnico xeneize

    Coquimbo Unido y Universidad Católica tendrán rivales argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores

    El repudiable cántico contra Chile que se escuchó en La Bombonera en la histórica victoria de la UC sobre Boca Juniors

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral
    Cultura y entretención

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente
    Mundo

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales