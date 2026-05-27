Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, HERNAN BUCHI - Foto - Mario Tellez / La Tercera

No sólo Máximo Pacheco podría dejar el directorio de Novandino Litio, coligada de Codelco y filial de SQM en la que el timonel de la cuprera estatal ejercía como presidente. Pacheco anunció su renuncia indeclinable el lunes. Este martes, otra directora electa en Novandino por Codelco, la abogada Josefina Montenegro, puso su cargo a disposición a través de una carta enviada al nuevo presidente de la estatal, Bernardo Fontaine.

Codelco eligió en enero a tres directores en Novandino: Pacheco, Montenegro y el exministro Alfredo Moreno. Pero tanto Pacheco como Montenegro terminaron sus ciclos en el directorio de Codelco. El primero, el lunes; Montenegro, el viernes 22 de mayo.

SQM controla hasta 2030 la sociedad que formó en alianza con Codelco, y designa tres directores: su gerente general, Ricardo Ramos y dos externos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

Novandino agradeció “la contribución y liderazgo de Máximo Pacheco durante el proceso de constitución y puesta en marcha de la compañía” e indicó que “de acuerdo con los estatutos de la sociedad corresponde que Codelco designe a un nuevo integrante del directorio y, después de dicha designación, que el directorio elija a uno de los miembros designados por Codelco para que ejerza la presidencia de la compañía”.

La mesa de Codelco se reunirá este jueves con sus nuevos integrantes, ocasión en la que podrían decidir el reemplazo de Pacheco y, posiblemente, de Montenegro.

Cambio en SQM

Y no solo en Novandino se produjeron cambios. En SQM también se reallizó una modificación relevante. La presidencia sigue en manos de Gina Ocqueteau, quien se transformó en mayo de 2025 en la primera mujer al mando de SQM, pero sí hubo un relevo en la vicepresidencia.

El exministro de Hacienda (1985-89) Hernán Büchi, ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile, colaborador y hombre de confianza de Julio Ponce Lerou desde finales de los años 80, asumió el segundo cargo en relevancia en el directorio de SQM. Consejero en Libertad y Desarrollo y director de empresas como Banco de Chile, Büchi entró al directorio de SQM en 1993 y lo abandonó en 2016, tras la reorganización corporativa realizada tras los escándalos de financiamiento irregular a la política. Volvió a SQM un año después, en 2017.

Büchi reemplazará en el cargo al actual vicepresidente y ex presidente de la empresa, Gonzalo Guerrero Yamamoto, abogado de la Universidad de Chile, quien este año cumple una década en la minera no metálica, electo con los votos de la japonesa Kowa. Según la memoria 2025 de SQM, Guerrero es también consejero delegado en Sonami, director de Icare, consejero electivo e integrante del comité ejecutivo de Sofofa y director del Consejo Minero.

Guerrero llegó a SQM en 2016, después del rediseño del directorio, y asumió la presidencia en 2022, posición en la que estuvo tres años. Hijo del ex socio de Integramédica, en sus primeros años en SQM Guerrero fue mandatado por la empresa para una misión estratégica: acercar la empresa a las comunidades del Salar de Atacama, donde está el corazón de su negocio.

El abogado ya había cedido hace un año la presidencia a Ocqueteau para asumir la vicepresidencia en lugar de otro histórico asesor de Julio Ponce, Patricio Contesse Fica. Ahora sigue solo como director.

La mesa de ocho integrantes la integran tres directores designados por el grupo Pampa, liderado por Julio Ponce: Ocqueteau, Büchi y Contesse; Guerrero, por Kowa; un independiente electo por los minoritarios, Antonio Gil; y tres directores nominados por Tianqi: el chileno Georges de Bourguignon, el australiano Ashley Ozols y el chino Xu Tieying.