La arriesgada apuesta de Trump de ampliar los Acuerdos de Abraham

Firma de los Acuerdos de Abraham durante una ceremonia en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 15 de septiembre de 2020.

La Guardia Revolucionaria de Irán se mostró este martes dispuesta a dar “una respuesta decisiva” a Estados Unidos tras la “violación del alto el fuego” cometida por las fuerzas estadounidenses con los ataques perpetrados en las últimas horas contra el sur del país asiático.

En medio de este ya complejo escenario, el presidente Donald Trump añadió un nuevo objetivo que amenaza con complicar enormemente la ya fragmentada situación política de Medio Oriente, según CNN.

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🚨President Trump just dropped a big update on Iran below and he’s pushing hard to expand the historic Abraham Accords across the entire Middle East perhaps potentially bringing… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 25, 2026

Trump declaró el lunes que había pedido a Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania que se unieran al acuerdo que marcó el inicio de su primer mandato, conocido como los Acuerdos de Abraham, diseñado para forjar lazos históricos con Israel.

“¡Guau, eso sí que sería algo especial!”, escribió Trump en las redes sociales el lunes sobre su nueva propuesta. “Este será el acuerdo más importante que cualquiera de estos grandes países, siempre en conflicto, firmará jamás”.

“Por lo tanto, solicito encarecidamente que todos los países firmen de inmediato los Acuerdos de Abraham y que, si Irán firma su acuerdo conmigo, como Presidente de los Estados Unidos de América, sería un honor que también formaran parte de esta coalición mundial sin precedentes”, añadió.

Donald Trump's attempt to persuade the wider Middle East to recognise Israel looks desperate and utopian



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La cadena de televisión estadounidense indicó que esta sugerencia “generó una nueva oleada de confusión” mientras los negociadores estadounidenses e iraníes discutían sobre la redacción de un memorando de entendimiento propuesto que podría proporcionar un marco para las conversaciones de paz.

A juicio de CNN, la declaración de Trump de que incluso Irán podría unirse a los acuerdos en caso de un acuerdo de paz “parece una fantasía”. “Es impensable que la República Islámica reconozca a su acérrimo enemigo, Israel, en un futuro próximo, y mucho menos considerando que sus incursiones acabaron con al líder supremo Alí Jamenei”, añadió.

Trump has said countries including Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Turkiye and Pakistan should normalise Israel ties under the 'Abraham Accords'. However, Ali Vaez at the International Crisis Group says the idea “is not feasible at all.”



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Asimismo, el medio estadounidense destaca que “muchos Estados árabes del Golfo tienen ahora mismo prioridades más importantes que preocuparse por su futura relación con Israel”.

“El conflicto, que algunos Estados no deseaban, ha perjudicado gravemente el modelo de negocio y la estabilidad de las naciones del Golfo que intentaban reinventarse como oasis para los occidentales adinerados”, apuntó CNN.

En declaraciones a la cadena Al Jazeera, Ali Vaez, director del Proyecto Irán en el think tank International Crisis Group, dijo que la idea “no es viable en absoluto”. “Para muchos de estos países, el criterio principal (para normalizar las relaciones con Israel) no tiene nada que ver con Irán, sino que Estados Unidos e Israel proporcionen una vía irreversible hacia la creación de un Estado palestino, y eso simplemente no está sobre la mesa en este momento”, afirmó.

Pero Vaez recalcó que Trump está proponiendo el marco de los Acuerdos de Abraham porque “es una forma de vender un acuerdo doloroso con los iraníes a su propio público interno”.

Los Acuerdos de Abraham se firmaron en 2020 entre Israel y cuatro Estados árabes (Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán) y fueron considerados por los asesores de Trump como uno de los grandes logros de su primer mandato.