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    Familia Fürst alcanzan el 4% de Falabella tras desembolsar más de US$60 millones

    Entre la compra de este martes y la informada el pasado 15 de mayo, los Fürst ha demsembolsa US$97 millones en títulos del retailer.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Falabella multada por prácticas antisindicales y obligada a pedir disculpas públicas. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Continúan los movimientos accionarios en Falabella a pesar de que en la junta de accionistas de marzo se produjo una renovación del directorio y posteriormente un cambio en la presidencia.

    Y tal como hace dos semanas, este martes el protagonismo lo alcanzó la familia Fürst. Inversiones Avenida Borgoño, vinculada al director de Mall Palza - controlada por Falabella - Paul Fürst informó a las bolsas del país la compra del 0,38% del retailer, alcanzando así el 4% del capital de la compañía

    Según la comunicación, se hizo en bolsa de 9.610.460 acciones de la compañía a un precio promedio de $5899,99. Con esto desembolsó $56.701 millones, equivalente a US$63 millones.

    En su comunicación detalló que la compra “no tiene como propósito la toma del control de Falabella”.

    El viernes 15 de este mes Inversiones Avenida Borgoño informó la compra del 0,22% de los títulos de Falabella, una operación valorizada en $29.994 millones.

    Entre la compra del pasado 15 y de este martes, el grupo ha desembolsado $86.695 millones en títulos de Falabella, u nos US$97 millones.

    Cabe recordar que en la pasada junta de accionistas los Fürst se aliaron con la familia Müller, también históricos accionistas de Mall Plaza, para lograr un cupo en la mesa del retailer. Entre ambos tenían en torno al 8% del capital de Falabella, y en la elección Tomás Müller Bennoit, quien en 2025 había dejado dejó el directorio de Mall Plaza tras 14 años en la empresa, logró un 9,29% de los votos para ser electo director.

    Tras asumir en el directorio, Müller comunicó que su posición en Falabella alcanzaba al 5,6%. En Plaza la familia ya no figura entre los mayores accionistas. En 2023 su participación llegaba al 11,5043%.

    A diferencia de los Müller, Paul Fürst continúa siendo director de Plaza. La familia aún posee el 9,02% de la firma de centros comerciales, pero dicho porcentaje es menor al14,0155% del cierre del 2023, pues se fueron desprendiendo de papeles de los centros comerciales para adquirir títulos de Falabella.

    Más sobre:MercadoFalabellaFürstAcciones

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