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    Política

    Tras dichos de Arrau sobre política de seguridad de Boric: Tohá emplaza al Ejecutivo a “agregar sus énfasis” y presentar su plan

    En una publicación donde desdramatizó las palabras del actual ministro de Seguridad, la extitular de Interior diferenció la Política Nacional de Seguridad Pública del plan que se le exige al gobierno.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La exministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la polémica generada por el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien reconoció que la Política Nacional de Seguridad, instaurada durante el gobierno anterior, “es suficiente”, y emplazó al gobierno a dar a conocer su plan en la materia.

    Tohá, quien tuvo un rol protagónico durante la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública en el gobierno pasado, defendió lo realizado durante la pasada administración, a través de su cuenta en X.

    Esto, además, en medio de la intervención del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien señaló que la política promulgada por Boric, “no es el plan del Presidente Kast”.

    Ante lo anterior, Tohá señaló que “no debiera sorprendernos” el reconocimiento del ministro Arrau a lo establecido en la Política Nacional de Seguridad.

    “La Política Nacional de Seguridad Pública no es del gobierno anterior sino del Estado, y dura 6 años. Su elaboración incluyó opiniones de todos los sectores y fue valorada ampliamente”, afirmó Tohá.

    Seguidamente, la exministra detalló que “otra cosa es el plan que se le ha exigido al gobierno, que se refiere a la estrategia bienal que pide la nueva normativa para aterrizar en la práctica la Política de Seguridad”.

    “El Presidente Boric la dejó casi lista. Solo falta que las actuales autoridades agreguen sus énfasis y la hagan pública. Ese paso sigue pendiente y el gobierno debe cumplir con darlo”, emplazó la también exprecandidata presidencial del Socialismo Democrático.

    Más sobre:Carolina ToháMartín ArrauPolítica Nacional de SeguridadPlan de SeguridadSeguridadGobierno

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