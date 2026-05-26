La reaparición de Grau y los ministros de Boric ante la mayor ofensiva del gobierno de Kast

En las últimas horas el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se ha contactado con parlamentarios de todos los sectores. ¿Su intención? Aclarar dudas respecto de la ofensiva que ejecutó el gobierno del Presidente José Antonio Kast en su contra, luego de que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, acusara a su antecesor de un “error” en más de US$10 millones en proyección de la deuda pública 2026-2030 en el último informe del gobierno de Gabriel Boric.

Grau ha sido la exautoridad de Boric más vilipendiada por La Moneda. De hecho, este martes la bancada del Partido Republicano, fundado por Kast, anunció una acusación constitucional en su contra, lo que, junto con el emplazamiento de Palacio, concretó el mayor enfrentamiento entre ambos mundos tras el ascenso al poder del Kast, a solo días de la primera cuenta pública del Jefe de Estado .

Hasta la acusación de Quiroz, el economista de la Universidad de Chile y militante del Frente Amplio se había ceñido a un diseño personal de no dar “entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades”.

La nueva ofensiva fiscal del actual Ejecutivo, sin embargo, cambió el escenario. Grau tomó contacto con asesores de su exequipo en Hacienda y preguntó datos sobre el tema que acusó Quiroz con bombos y platillos en Teatinos 120. Con antecedentes en mano, entendidos por el otrora ministro de Economía como un asunto en el que no había errores, decidió salir a responder y romper su silencio.

Primero lo hizo por redes sociales, donde afirmó que Quiroz “se apresura” y que “la proyección de deudas es consistente y no tiene errores de cálculo”. Este martes, en sus apariciones en prensa -Cooperativa y Tele13 Radio-, Grau complementó sus ideas e incluso invitó a Hacienda a recibir a los expertos de la Dirección de Presupuesto de Boric.

Grau tomó la decisión de salir a contestar en vista de que se trataba de un tema específico que, a su vista, se podía responder de forma más clara y que, a diferencia de otras arremetidas, se trataba de una duda técnica donde él era el más indicado para salir a responder.

Conocedores de la decisión del extitular de Hacienda dan cuenta de que él no coordinó esta salida con otros exministros de Boric, sino que con parte del equipo que lo acompañó en Teatinos 120.

Ahora, el exministro tendrá que hacer frente a la mayor ofensiva del gobierno de Kast y el oficialismo en su contra, ante la acusación constitucional en su contra.

Junto a la respuesta de Grau, este martes también salió a responder el extitular de Hacienda, Mario Marcel, en respaldo del economista de la U. de Chile.Las declaraciones del ministro Quiroz se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual.

“El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro”, dijo este martes.

La arena financiera se ha convertido en el principal campo de batalla entre autoridades de la administración Boric y el Ejecutivo de José Antonio Kast.

En ese mismo marco, casi a la misma hora de la arremetida de Quiroz, este lunes en La Moneda también se arrojaron los resultados de la auditoría prometida en campaña por el Mandatario. En ella, se levantaron alertas por US$ 9.200 millones del período 2022-2026. Además, se instruyeron investigaciones en Junaeb, Prodemu, ANID y la Subsecretaría de Transportes por posibles anomalías.

Esa ofensiva, hasta ahora, ha sido evitada por el círculo que gobernó con Boric durante su mandato. Esto porque acusan que se trata de una ofensiva lanzada solo en el marco de la cuenta pública que realizará el Presidente Kast el próximo 1 de junio en el Congreso.

Elizalde y Vallejo contra Arrau

Donde sí entraron a polemizar las exautoridades de Boric fue para salir al paso de los dichos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien indicó este lunes que hoy “existe una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente y la promulgó el expresidente Boric. Dura 6 años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia , da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas”.

Esto lo planteó para salir al paso de la polémica que heredó de la exministra Trinidad Steinert, quien llegó a confesar estar sorprendida por las exigencias de un plan de seguridad concreto por parte del mundo parlamentario. El tema es que con su frase Arrau encendió a los excolaboradores de Boric, quienes mantienen contacto constante tras haber dejado el gobierno.

La situación generó que la exvocera de gobierno, Camila Vallejo, interrumpiera su silencio sobre materias de contingencia nacional y publicara en sus redes sociales una dura respuesta a Arrau: “ El gobierno de Kast por fin dice cual es su Plan de Seguridad: el plan del gobierno de Boric . Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio”.

En la misma línea también salió el exministro del Interior de Boric, Álvaro Elizalde, quien comentó a este medio que “el Presidente Kast realizó tres campañas electorales instalando la seguridad como su eje central; sin embargo, al momento de gobernar quedó en evidencia que carecía de un plan real, tal como lo reconoció la exministra Steiner y lo demostraron sus sucesivas improvisaciones”.

Durante las últimas horas también han pasado a la ofensiva otras exautoridades de Boric, como la exministra de Defensa, Adriana Delpiano, quien cuestionó al gobierno de Kast a raíz de lo que dijo Arrau, y la extitular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien salió en respuesta de su sucesora, Francisca Toledo.