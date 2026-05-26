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    Ministro Arrau y plan de seguridad: “Los próximos días vamos a dar a conocer una estrategia y a presentar en el Senado”

    El secretario de Estado precisó que “el Presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto efectivamente al combate del delito”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que el gobierno de José Antonio Kast tiene un plan nacional de seguridad que presentarán los próximos días en el Senado, además de que convocarán al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para que apruebe las medidas.

    El Presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto efectivamente al combate del delito”, aseveró el secretario de Estado, quien se encontraba en las cercanías de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), lugar al que concurrió debido a la quema de una micro del sistema RED.

    “El mandato que me ha dado, estando en terreno, coordinando con las Fuerzas de Orden y Seguridad, apoyando al Sistema Nacional de Seguridad, presentando un paquete legislativo muy potente que ya detallaremos el próximo día martes en el Senado”, explicó el ministro.

    Arrau precisó que “confundir los términos me llama mucho la atención. Esto de cuando hay una política pública, un plan, a la gente, estos papeles y estas discusiones políticas, no hay cosa que le importe menos. Lo que importa es la efectividad, ver la mejora de las cifras, ver el apoyo a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, y las mejoras que podemos hacer también para que ellos estén más protegidos para protegernos”.

    En esa línea, detalló que “tenemos claro lo que hay que hacer, tenemos claro el apoyo a la policía, los cambios normativos y legales; más de 20 proyectos de ley son los que elevamos a urgencia, son urgencias en las próximas semanas, además de medidas como repotenciar el tan anhelado Plan Cuadrante y otro tipo de medidas que vamos a ir conociendo en los próximos días”.

    Asimismo, el ministro Arrau aclaró que el plan se viene trabajando hace más de un año en el grupo de seguridad del Partido Republicano y que lo dieron a conocer en la campaña presidencial de José Antonio Kast.

    Más sobre:Martín ArrauSeguridadPlan de SeguridadEstrategiaGobierno

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