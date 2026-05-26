Brayan Cortés vuelve a la Selección después de casi un año de ausencia. El iquiqueño ya está en Juan Pinto Durán para ser parte de los trabajos con miras a los amistosos ante República Democrática del Congo y Portugal. Viene a convencer a Nicolás Córdova, quien lo incluyó en esta lista, de que está en condiciones de defender el arco nacional.

El guardameta llega avalado de su buen momento en Argentinos Juniors, un balance al que suma su paso por Peñarol. “Estos meses, desde que salí de Colo Colo, han sido muy buenos”, evalúa inicialmente.

El autocrítico reencuentro de Brayan Cortés con la Roja: “Si no estuve viniendo, habrá sido por alguna razón”

Cortés establece en su paso por el extranjero una importancia crucial. “Me ha hecho crecer como persona y jugador. Me ha dado la pequeña cuota de madurez que me faltaba”, valora.

En ese mismo plano, el golero aborda su ausencia de casi un año en la Roja. La última vez que defendió el pórtico nacional fue el 10 de junio, en la derrota frente a Bolivia, en El Alto, que sentenció la eliminación del Mundial. “Si no estuve viniendo a la Selección habrá sido por alguna razón. Solo toca agachar la cabeza. Lo analizo muy tranquilo”, dice, sin rencores de por medio. “Uno siempre quiere estar”, admite. Sin embargo, termina concluyendo con la disposición con la que hay que tomarse este tipo de decisiones. “Toca agachar cabeza, hacerse fuerte”, explica.

Brayan Cortés, en Argentinos Juniors.

Después, aquilata los encuentros preparatorios ante República Democrática del Congo y Portugal. “Cada partido es muy importante. Son selecciones que van a Mundial. Nosotros estamos preparándonos para eso. Se ha convocado nuevas caras, que tienen buen nivel. Hay que tener un poco de paciencia. Hay un buen trabajo, un buen grupo. Hay que demostrarlo partido a partido”, enfatiza.

La bendición a Maureira

Finalmente, el nortino dejó fluir su lado colocolino y abordó el rendimiento de Gabriel Maureira, a quien le tocó asumir el pórtico del equipo popular por la lesión de Fernando de Paul. “Uno siempre está apoyando, es hincha de, aunque no lo demuestre en redes sociales”, explica, respecto de su cercanía con el cuadro albo.

Después, elogia decididamente a Maureira. “Con Gaby, muy bien. Lo conozco. Ha crecido mucho. Tiene muchas herramientas. Tanto él como (Eduardo) Villanueva. Estoy muy orgulloso de todos los arqueros que están ahí. De Fernando de Paul, también. Todos han hecho las cosas bien”, evalúa.