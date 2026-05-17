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    El peor desenlace para Brayan Cortés: ataja dos penales, pero Argentinos Juniors deja escapar el pase a la final

    El exgolero de Colo Colo había sido la gran figura en la tanda, conteniendo los primeros dos disparos de Belgrano. Sin embargo, cuando la clasificación parecía segura, sus compañeros fallaron los lanzamientos posteriores.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Brayan Cortés se quedó a las puertas de la final del Torneo Apertura en Argentina. El portero chileno tuvo su mejor actuación desde que viste la camiseta de Argentinos Juniors, atajando dos penales en la definición de semifinales contra Belgrano de Córdoba. Sin embargo, en un desenlace cruel, sus compañeros desperdiciaron los lanzamientos posteriores (llegaron a tener el tiro de la clasificación) y no lograron meterse en el partido decisivo, donde ya esperaba River Plate.

    El duelo tuvo una serie de emociones. En los 90 minutos reglamentarios, el Bicho protagonizó una batalla memorable con el pirata cordobés. Tan solo a los 7′, Facundo Jainikoski puso el primero para los colorados e ilusionó al otrora golero de Colo Colo. No obstante, el visitante logró encontrar la igualdad en la agonía, resignándose a dejar escapar el boleto al partido decisivo del fútbol transandino. Nicolás Fernández, con el tanto a los 90′+4′, mandó todo al tiempo extra.

    Los 30 minutos de la prórroga fueron un trámite de dientes apretados, donde los temores afloraron y cada uno pareció conformarse con el empate. Solo un remate de Gastón Verón, con el taco, inquietó al arco de Belgrano. Es por esto que la eliminatoria quedó destinada a los tiros desde el punto penal, donde Cortés se convirtió en protagonista.

    Tras el fallo de Verón en el primer penal de Argentinos, el iquiqueño apareció para salvar a los suyos. Primero, le contuvo a Lucas Zelarrayán, figura y capitán de Belgrano. En el segundo disparo, en tanto, se hizo gigante para ahogar el festejo de Franco “Mudo” Vásquez, otro de los jugadores de gran recorrido en Europa.

    Sin embargo, cuando las intervenciones del portero nacional parecían haber dejada encaminada la clasificación, ocurrió lo peor: Florentín estrelló la pelota en el poste y se fue el primer match point. Después, Enzo Pérez ejecutó de forma displicente y también falló. Ya en el lanzamiento decisivo, Nicolás Hernández selló la victoria por 4-3 para los piratas.

    Cortés pasó de la alegría a la tristeza absoluta. Argentinos Juniors se queda fuera en la ronda de los cuatro mejores y River Plate, con Paulo Díaz en el plantel, se enfrentará a Belgrano. Será una reedición del recordado choque que ambos animaron en 2011, cuando los millonarios descendieron por primera y única vez en toda su historia.

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