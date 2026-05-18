Elecciones en Andalucía: El PP da otro golpe a Pedro Sánchez con la debacle del PSOE, aunque pierde mayoría absoluta y dependerá de Vox para gobernar

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, celebra la "importante victoria" obtenida por su partido en las elecciones andaluzas de este domingo. Foto: Europa Press

El opositor Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo ha conseguido asestar otro golpe al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en unas elecciones autonómicas tras la debacle del PSOE andaluz este domingo, que logra su peor resultado histórico en Andalucía. Pero los “populares”' no logran liberarse de Vox y también necesitarán el apoyo del partido de extrema derecha para que Juanma Moreno sea investido presidente como ha ocurrido en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, comparece para valorar el resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026. Foto: Europa Press MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

La candidatura de Moreno ha logrado 53 escaños (41,56%), a dos de la mayoría absoluta, un retroceso con respecto a los comicios de junio de 2022, cuando cosechó una holgada mayoría de 58 diputados (43,13%). Sin embargo, con el 99,21% escrutado, el PP-A ha logrado 132.000 votos más votos que hace cuatro años, ya que entonces tuvo más de 1.589.272 y ahora supera ese dato, con 1.721.734 votos.

En la cúpula del PP consideran que el gobierno de España es el “gran perdedor” de la noche electoral de este domingo porque, al batacazo del PSOE con María Jesús Montero, -se hunde a su mínimo histórico con 28 escaños-, se suma que Adelante Andalucía ha logrado 8 escaños, haciendo un “sorpasso” a Por Andalucía de Antonio Maíllo, la candidatura integrada por IU y Sumar, que se mantiene en cinco diputados.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el seguimiento de la noche electoral en Andalucía. Foto: Europa Press PP/DIEGO PUERTA

En Génova -la calle de la sede del PP en Madrid- han vivido una “noche de infarto” -como ya vaticinó en precampaña un miembro del equipo de Feijóo- debido al “baile de escaños” por los restos, que ha mantenido la incertidumbre hasta el final y que finalmente no se ha traducido en una mayoría absoluta para el PP-A.

Andalucía pone broche final a un ciclo de elecciones autonómicas que arrancó el 21 de diciembre de 2025 con las extremeñas y, en este caso, Moreno tampoco tendrá manos libres para gobernar y también necesitará a los de Santiago Abascal.

“O nueva mayoría del PP o lío”, ha sido el mensaje de campaña que más ha repetido en sus mítines, haciendo hincapié en que no quería repetir los acuerdos con Vox que se han visto obligados a firmar María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón) y que, en breve, tendrá que hacer también Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una declaración desde Ferraz para valorar los resultados electorales en Andalucía el 17M. Foto: Europa Press Eva Ercolanese/PSOE / Europa Press

Vox, que sube un escaño con respecto a 2022 al pasar de 14 a 15 diputados en el Parlamento andaluz, ha fijado la “prioridad nacional” como una exigencia innegociable en todos los pactos autonómicos y así se ha recogido ya en los acuerdos firmados en Extremadura y Aragón. La misma noche de este domingo lo ha verbalizado públicamente su candidato en Andalucía, Manuel Gavira.

“A Sánchez alguien debería hacerle un Starmer”

En “Génova” han sacado pecho de los resultados asegurando que esta noche “gana el PP” y “pierde el sanchismo”. “Los partidos que decían levantar un muro para frenar el avance del centro derecha y la derecha, bajan. Por tanto, el mensaje del miedo queda amortizado porque quien da miedo de verdad es Pedro Sánchez”, han señalado fuentes del PP.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su salida de una rueda de prensa, en la sede del PSOE en Ferraz, el 12 de junio de 2025, en Madrid. Foto: Europa Press Gabriel Luengas / Europa Press

Es más, han resaltado que si lo que “consuela” a los socialistas es que Moreno no tenga mayoría absoluta, solo les queda decir que “hay que ver para lo que han quedado”: “Ferraz, celebrando una supuesta ganancia de poder de Vox. ¿Querían frenar a Vox? ¿O que Vox tenga influencia? La incoherencia es total y acaba con el único mensaje al que se aferraron hasta ahora”, se han preguntado las mismas fuentes.

Tras asegurar que el PP “celebra victorias, mientras el PSOE celebra derrotas”, en “Génova” han recalcado que a “Sánchez alguien debería hacerle un Starmer”, en alusión a la situación del primer ministro británico.

“No es un triunfo completo pero sí claro e incontestable”

En “Génova” reconocen que querían la mayoría absoluta pero recalcan que lograr 53 escaños “es un éxito”. “No es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro e incontestable”. “Hoy, el PP de Feijóo le mete casi 20 puntos al PSOE de Sánchez”, han indicado, para añadir que el PP “ha arrasado en las urnas a la portavoz del gobierno de Sánchez y a su número dos en el gobierno”.

Pese a que el PP-A no ha revalidado la mayoría absoluta, en las filas del PP consideran que este segundo triunfo del PP-A impulsa las opciones de Alberto Núñez Feijóo para intentar abrir un cambio de ciclo político en España.

El candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, tras los resultados electorales. Foto: Europa Press JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

De hecho, en campaña Feijóo ha asegurado que quiere para España el “modelo andaluz” de Moreno, que ha consolidado una imagen centrista en el PP y un perfil moderado. En las filas del PP señalan que la victoria del PP-A confirma que se puede llegar al poder abanderando el centro político y rehuyendo de los extremos.

Moreno ha recibido ya las primeras felicitaciones de sus compañeros de partido en redes sociales, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que el PP-A “ha conseguido arrasar a la izquierda en Andalucía una vez más”. A su juicio, esta “derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir”.

También el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha felicitado a Juanma Moreno por obtener “otra contundente e histórica victoria” en las elecciones andaluzas y por “revalidar” un liderazgo “que está cambiando” la región.