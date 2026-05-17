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    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Se esperan mínimas de -3°C a -1°C en diversas zonas de la región.

    Por 
    Sebastián Yeza
    JUAN EDUARDO LOPEZATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) resolvió declarar alerta temprana preventiva para la Región del Maule a raíz de un pronóstico de heladas para este lunes.

    De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este 18 de mayo se esperan heladas normales a moderadas en los sectores de cordillera de la costa y valle de la Región del Maule.

    En concreto, se proyectan mínimas de -3°C a -1°C en las zonas anteriormente mencionadas.

    Por lo anterior, la Dirección Regional de Senapred Maule declaró alerta temprana preventiva, la cual se encuentra vigente desde este domingo y se mantendrá así hasta que las condiciones meteorológicas lo ameriten.

    Con la declaración de la alerta se impulsa un reforzamiento de la vigilancia de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades potencialmente asociadas a la amenaza, con el fin de actuar oportunamente frente a situaciones de emergencia.

    Senapred recomendó a la población a vestir ropa de abrigo, usando calzado cerrado y manteniendo cuello, manos y cabeza protegidos; además de evitar los cambios bruscos de temperatura y recordando cubrir nariz y boca al momento de salir de un lugar temperado. Igualmente, se instó a no exponer a niños, ancianos y enfermos crónicos al frío.

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