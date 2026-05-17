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    Un Barcelona de perfección vence a un deslavado Betis que ya tenía los deberes cumplidos

    Los catalanes ganaron 3-1 para completar solo victorias en sus 19 partidos como local. Los andaluces, ya clasificados a la Champions, hicieron poco para evitar la caída.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis cayó sin apelación en Barcelona. FOTO: LALIGA.

    Betis sumó una nueva derrota, una que ya poco importa en la temporada. El equipo de Manuel Pellegrini perdió por 3-1 ante el local Barcelona que acumuló 19 victorias en igual cantidad de duelos como anfitrión.

    Con los objetivos ya cumplidos: los catalanes campeones y los sevillanos en la Champions League, ambas escuadras no renunciaron a la posibilidad de un nuevo triunfo.

    Antes de los 5 minutos, los locales ya habían enviado el mensaje a la portería bética, después del remate de Raphinha que obligó a la primera tapada del partido para el golero Álvaro Valles.

    Tras la intención del brasileño, los monarcas soltaron amarras y empezaron a hacer más frecuentes sus visitas al arco de los béticos. Entre el mismo exjugador del Leeds United y Fermín empezaron a justificar esta vigésima novena estrella recientemente conseguida.

    La más clara, nuevamente salió de los pies del sudamericano, quien a los 18 minutos volvió a probar al golero rival, quien estuvo atento para desactivar la finalización de lujo que intentó la estrella culé.

    Eran minutos de agobio para los dirigidos de Manuel Pellegrini que sufrían el enorme volumen ofensivo del Barça. Sin embargo, a los 24 minutos, la visita dio la sorpresa después de que Abde derrotara Joan García. Sin embargo, el juez Guillermo Cuadra anuló la conquista por posición de adelanto en el comienzo de la jugada.

    Pero la primera conquista del partido salió de una pelota detenida, poco antes de la media. El tiro libre desde el borde del área, ejecutado por Raphinha, engañó completamente a Valles y la escuadra blaugrana se puso tempranamente en ventaja de 1-0.

    En el final de la primera parte, los verdiblancos se dieron cuenta que la resistencia de Barcelona no era del todo inexpugnable. A los 36’, la ofensiva andaluza pilló adelantado al golero García, quien debió despejar la pelota en palomita.

    A segundos del descanso, los dirigidos del Ingeniero avisaron otra vez. Esta vez fue Antony quien habilitó a Sofiane Amrabat, pero la potente definición del marroquí se fue por muy poco sobre la portería de los anfitriones.

    Hora de despedidas

    En el inicio del tiempo complementario, el encuentro perdió algo de intensidad, cuando los de Cataluña bajaron un poco el ritmo con la ventaja en el bolsillo. Sopor que intentó acabar Raphinha con un remate cruzado que no encontró el marco.

    Betis, ya con Isco en la cancha, intentó cambiar su destino. Cerca de la hora de partido, el malagueño dejó solo a Héctor Bellerín, cuya definición pasó bajo la salida del golero García y no logró llegar al arco.

    El mismo exdefensor de Arsenal cometió un garrafal error que permitió la segunda conquista del cuadro culé. A los 62’, intentó salir jugando y dejó el balón en los pies de Raphinha para que pusiera un gol para acentuar la tranquilidad de los anfitriones.

    Reaccionó la escuadra de las Trece Barras. La jugada combinada terminó en una controvertida falta en el área de Gavi a Isco. Y aunque el juez Cuadra cobró la posición de adelanto, tras las imágenes desestimó el offside y valoró el penal que el mismo Isco se encargó de cobrar en gol, a los 69’.

    Incertidumbre que duró solo unos pocos minutos. A los 73 minutos, el portugués Joao Cancelo puso cifras definitivas de 3-1 con un ajustado disparo que dejó sin opción a Valles.

    El epílogo fue testigo de dos hechos de importancia para el anfitrión. Primero, la despedida del goleador polaco Robert Lewandowski, quien jugó su último partido con la camiseta blaugrana en el Camp Nou. Por el otro, la confirmación en la perfección del Barcelona, que ganó los 19 partidos como local.

    Más sobre:FútbolBetisBarcelonaManuel PellegriniLaLiga

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