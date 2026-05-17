A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Termina la pausa de la Liga de Primera, que regresa en su Fecha 12 con Colo Colo como local, donde el conjunto Albo recibe la visita de Ñublense.

Los actuales líderes del campeonato vienen de alzarse por 2-1 ante Universidad de Concepción en la jornada pasada, mientras que los Diablos Rojos cayeron por 0-2 ante O’Higgins.

En tanto, en el marco de la reciente fecha de la Copa de la Liga, el Cacique venció por 3-1 a Deportes Concepción, mientras que Ñublense igualó 1-1 con Universidad Católica.

Cuándo juega Colo Colo vs. Ñublense

El partido de Colo Colo contra Ñublense es este domingo 17 de mayo, a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano para este compromiso.

Dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense

El partido de Colo Colo contra Ñublense se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Además, la Liga de Primera tiene cobertura online en la plataforma HBO Max.