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    Detienen a autor de homicidio al exterior del mercado de Arica: víctima fue apuñalada

    El imputado, un hombre chileno de 33 años, habría apuñalado a la víctima de 34 años en la zona del tórax.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al autor de un homicidio con arma cortopunzante a un hombre de 34 años registrado este domingo en la madrugada al exterior del Mercado Cabo Aroca de la comuna de Arica.

    Las diligencias investigativas fueron efectuadas por la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI Arica, bajo la dirección del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de la ciudad.

    La indagatoria determinó que la víctima, un hombre de nacionalidad chilena de 34 años, y el imputado sostuvieron una discusión en la vía pública a las 1:30 horas de la madrugada, ocasión en que este último apuñaló al hombre en la zona del tórax.

    El afectado fue trasladado hasta un recinto asistencial donde falleció por la gravedad de la lesión.

    “Se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron en horas posteriores lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena de 33 años de edad por su autoría en este ilícito, quien habría sostenido una riña con la víctima”, indicó el jefe de la BH de Arica, Julio Ceballo.

    En tanto, el fiscal Patricio Espinoza señaló que “a raíz de las diligencias practicadas se logró la detención de un sujeto como autor de este delito, quien será puesto a disposición del Juzgado de Garantía para la audiencia de control de detención”.

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