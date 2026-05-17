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    Reportan que Cuba reforzó su arsenal de drones: sistemas de inteligencia de EE.UU. se mantienen en alerta

    Los posibles objetivos incluirían la base naval en la Bahía de Guantánamo, embarcaciones militares estadounidenses y la localidad de Key West, Florida, ubicada a solo 90 millas de La Habana.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Dron Lucas.

    En el marco de un creciente escenario de tensión, informes de inteligencia clasificada revelados recientemente indican que el gobierno de Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y ha comenzado a discutir planes para utilizarlos contra objetivos estratégicos de Estados Unidos.

    Según los reportes entregados al medio Axios, los posibles objetivos incluirían la base naval en la Bahía de Guantánamo, embarcaciones militares estadounidenses y la localidad de Key West, Florida, ubicada a solo 90 millas de La Habana.

    Ante esta situación, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a la isla el pasado jueves para entregar una advertencia a las autoridades cubanas. En la instancia, instó al régimen a cesar cualquier tipo de hostilidad y a desmantelar su sistema de gobierno para poner fin a las severas sanciones económicas impuestas por Washington.

    “El director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que los adversarios promuevan agendas hostiles en nuestro hemisferio”, señaló un alto funcionario estadounidense.

    Asimismo, se espera que esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasifique una acusación contra Raúl Castro, a quien se le imputa haber ordenado el derribo en 1996 de dos aeronaves de la organización de ayuda humanitaria Hermanos al Rescate.

    Nexos con Irán y Rusia

    La preocupación de la administración estadounidense radica en el origen de la tecnología y la asesoría militar presente en la isla, pues Cuba ha adquirido drones de ataque de diversas capacidades provenientes de Rusia e Irán desde el año 2023.

    Asimismo, la CIA ha detectado la presencia de asesores militares iraníes en La Habana y advierten que oficiales cubanos estarían estudiando las tácticas de resistencia de Irán.

    En ese sentido, estimaciones oficiales del organismo estadounidense sugieren, además, que hasta 5.000 soldados cubanos han combatido junto a las fuerzas rusas en la invasión a Ucrania, donde habrían adquirido experiencia directa en el uso de drones.

    Además, los funcionarios estadounidenses estiman que Rusia ha pagado al gobierno de Cuba unos 25.000 dólares por cada soldado desplegado en Ucrania.

    “Son parte de la trituradora de carne de Putin. Están aprendiendo sobre las tácticas iraníes. Es algo para lo que tenemos que planificar”, dijo el alto funcionario.

    Amenaza de Cuba

    Los funcionarios de inteligencia señalaron que la cercanía geográfica sigue siendo un factor crítico. Aun así, la apuntaron que Cuba no representa una amenaza inminente ni posee la capacidad militar para igualar crisis históricas como la de los misiles en 1962.

    “A nadie le preocupan los aviones de combate de Cuba. Ni siquiera está claro si tienen uno que pueda volar (...) Pero vale la pena notar lo cerca que están: 90 millas (..) No es una realidad con la que nos sintamos cómodos”, apuntó el funcionario estadounidense.

    En ese sentido, Cuba está clasificada por los Estados Unidos como un estado patrocinador del terrorismo y se considera la “cabeza de la serpiente” que, a juicio de aquel país, exporta el “marxismo revolucionario por toda América Latina”.

    Guía para eventual ofensiva

    En paralelo al despliegue de su arsenal tecnológico, el organismo de Defensa Civil de Cuba comenzó a difundir una guía titulada “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer” para preparar a la población ante una eventual agresión militar.

    El documento, dirigido a todas las familias cubanas, entrega recomendaciones prácticas como la preparación de una “mochila familiar” con insumos básicos y el reconocimiento de señales de alarma aérea.

    Esta medida se produce en un contexto marcado por el bloqueo energético impuesto por la administración de Donald Trump bajo el argumento de que la isla representa una “amenaza excepcional” para la seguridad de Estados Unidos debido a sus vínculos con Rusia, China e Irán.

    Lee también:

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