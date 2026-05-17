Criteria: aprobación de Kast llega al 38% y su desaprobación se ubica en el 53%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una leve alza en la última encuesta Criteria. Sin embargo, su desaprobación también anotó un ligero aumento.

Según los resultados dados a conocer en la medición de mayo, la aprobación del Mandatario subió dos puntos respecto de la medición anterior y llegó a un 38%.

En paralelo, la desaprobación anotó un alza, situándose en un 46%. Al mismo tiempo, disminuyó el grupo de personas que no tiene una opinión definida sobre la conducción del gobierno, pasando de un 13% a un 9%.

Criteria: aprobación de Kast llega al 38% y su desaprobación se ubica en el 53% LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

La encuesta, aplicada el 14 de mayo de 2026 mediante panel online y con una muestra total de 1.002 casos, también abordó la evaluación de los partidos políticos y la percepción sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Ejecutivo.

Gobierno y situación de emergencia

Respecto al rumbo adoptado por el gobierno frente a la situación de emergencia, un 46% considera que el camino es incorrecto, lo que representa un aumento de seis puntos en comparación con la medición anterior.

Por otro lado, un 36% estima que el enfoque del Ejecutivo es correcto, cifra que disminuyó un punto respecto de la encuesta previa.

En tanto, un 18% declara no tener claro si el camino adoptado por el gobierno ha sido correcto o incorrecto.

Criteria: aprobación de Kast llega al 38% y su desaprobación se ubica en el 53%

En cuanto a las promesas declaradas por José Antonio Kast y su relación con la expulsión de migrantes, un 76% de los encuestados considera que “el Presidente Kast en campaña hizo una promesa que debía entenderse de manera concreta desde el primer día”.

Esta percepción aumenta entre personas identificadas con la izquierda, alcanzando un 94%.

En contraste, un 16% señala que dichas promesas deben interpretarse “de manera simbólica y no literal”, porcentaje que sube a 29% entre quienes se identifican con la derecha.

Criteria: aprobación de Kast llega al 38% y su desaprobación se ubica en el 53%

Partidos políticos

Respecto a la opinión y evaluación de los partidos políticos, el Partido Republicano se mantiene como el mejor evaluado. Sin embargo, estas buenas opiniones no superan las malas.

Según la medición, el Partido Republicano registra un 26% de evaluación positiva, pero un 44% de opinión negativa. Le siguen el Partido Nacional Libertario, con un 18% de buenas opiniones y un 42% de opiniones negativas. RN y la UDI anotan un 16% de opiniones positivas, pero un 40% y un 47% de opiniones negativas, respectivamente.

De parte de la oposición, un 16% tiene buenas opiniones del Frente Amplio y el Partido Socialista, pero ambos anotan una mala opinión que llega cerca del 50%, respectivamente. El Partido Comunista tiene un 13% de valoraciones positivas, pero un 59% de malas opiniones.

El PDG se anota con un 14% de buenas opiniones, pero un 40% de malas; y la Democracia Cristiana llega a un 9% de buenas valoraciones y un 49% de negativas.

Criteria: aprobación de Kast llega al 38% y su desaprobación se ubica en el 53%

En cuanto a la evaluación de la oposición, su desaprobación aumentó diez puntos desde marzo y alcanzó un 61%.

Por su parte, la aprobación se mantuvo relativamente estable, llegando a un 24%, un punto menos que en la medición anterior. Además, el porcentaje de personas que declara no saber si está de acuerdo o en desacuerdo con la labor de la oposición disminuyó a un 15%.

Criteria: aprobación de Kast llega al 38% y su desaprobación se ubica en el 53%

Ley de Reconstrucción

Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el nivel de apoyo se mantuvo estable en un 36%.

En paralelo, disminuyó la proporción de personas que no tiene una postura definida, alcanzando un 31%, dos puntos menos que en la medición anterior.

En tanto, un 32% declara estar en contra del proyecto, lo que representa un aumento de dos puntos respecto de la encuesta previa.

Criteria: aprobación de Kast llega al 38% y su desaprobación se ubica en el 53%

Sobre la percepción de quiénes serían los principales beneficiarios de la iniciativa, un 48% considera que favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.

Mientras tanto, un 35% cree que el proyecto apunta a la creación de empleo para la población en general, cifra que se mantiene estable respecto de la última medición.

Finalmente, un 17% no adhiere a ninguna de las dos posturas, lo que implica una baja de dos puntos.