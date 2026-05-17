“Es una señal de seriedad”: jefe de bancada del Partido de la Gente respalda anulación de elecciones internas
La lista B, que se impuso en los comicios de abril, apuntó a una crisis de legitimidad en la colectividad.
El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela valoró la invalidación de las elecciones internas de su partido, foco de polémica dentro de la colectividad.
El Tribunal Supremo del PDG determinó anular los comicios internos efectuados el 25 de abril y llamó a realizar nuevas elecciones, tras identificar que el proceso no cumplió con condiciones suficientes de “certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control de flujo documental”.
“Nosotros hoy día venimos a representar un segmento de la población donde hemos decidido hablar con la verdad y yo creo que, si no se hicieron las cosas de buena manera, hay que hacerlas de buena manera”, afirmó Valenzuela.
Las votaciones invalidadas, que deberán ejecutarse nuevamente, apuntaban a determinar la directiva nacional, el consejo regional, directivas regionales de Juventud, y directivas regionales.
La lista B, que había logrado los resultados más favorables, acusó una crisis de legitimidad jurídica e institucional dentro de la colectividad. Por lo mismo, declararon que buscarán defender la voluntad de la militancia.
Por el contrario, el jefe de bancada fue categórico en su respaldo a la determinación del Tribunal Supremo del partido. “Esto en simple. Llegaron las actas, que es cuánta gente votó, pero no llegaron los padrones a tiempo, que es quién votó para poder tener certeza. Lo que corresponde entonces es rehacer esta elección y creo que es una señal de seriedad. Tenga los costos que tenga”, enfatizó el diputado, quien también señaló que las personas que representan necesitan tener claridad.
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