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    Política

    Bancadas oficialistas apoyan postura de Alvarado por acuerdos legislativos y hacen llamado al PC y al FA

    Además defendieron las cifras en materia de seguridad de la ministra Trinidad Steinert en estos meses y criticaron la postura que ha tenido la oposición sobre su gestión.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Representantes del oficialismo fueron consultados por la prensa sobre algunos de los temas más importantes de la semana, como la aprobación de la idea de legislar el Plan de Reconstrucción en la Cámara, la exposición de la ministra Steinert para presentar el balance de la cartera de seguridad y las expectativas para la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

    Sobre el trámite legislativo del megaproyecto presentado por el Gobierno se les preguntó por las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado quien, en entrevista con El Mercurio, pidió que el socialismo democrático (PPD, DC y PS) busquen consensos y que lo hagan al margen del Partido Comunista y el Frente Amplio, ya que como señaló “ahí no hay ninguna opción ni posibilidad de llegar a acuerdo”.

    Sobre esto, el diputado Diego Schalper, jefe de la bancada de Renovación Nacional dijo que “ha habido fuerzas políticas dentro de la oposición que han sido constructivas, que entienden que apoyar la idea legislar es necesario para que saquemos adelante el proyecto y que podremos discutir, por supuesto, los contenidos”.

    Sin embargo, también agregó que “a mí me llama la atención que algunos sectores de izquierda son expertos en los contenidos, pero no quieren aprobar la idea legislar. Entonces, ¿en qué quedamos? Si uno quiere aportar en los contenidos, tiene que aprobar la idea legislar“.

    Por su parte, la diputada Flor Weisse, jefa de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, dijo que “los llamamos incluso a ellos (PC y FA), a que piensen en la gente y que no mantengan un discurso ideológico y cerrarse, que lo hicieron de antemano, antes de conocer incluso la propuesta, antes de empezar a debatir sobre ello”.

    Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El diputado José Carlos Meza, vicepresidente del Partido Republicano estuvo de acuerdo con los dichos del ministro Alvarado como forma de “ampliar la base de apoyo de este proyecto” y sobre una posible estrategia para dividir a la oposición comentó que “yo creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista se automarginan de estas discusiones cuando presentan indicaciones improcedentes, cuando presentan este tsunami de indicaciones, para solamente trabar la discusión”.

    Espero que en las próximas semanas puedan volver a la razón y hacer las propuestas que quieran hacer, pero con sentido democrático y con amistad cívica. No puede ser que nos presenten indicaciones para incluso cambiar el título del proyecto y ponerle el proyecto de los superricos”, añadió Meza.

    Bancadas oficialistas apoyan postura de Alvarado por acuerdos legislativos y hacen llamado al PC y el FA JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Apoyo a la gestión de Steinert

    Esta semana la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert fue llamada a exponer los avances de su gestión ante la Cámara de Diputados. En aquel momento no se le permitió ocupar el material visual que tenía preparado con los resultados de la cartera, situación que requirió un apoyo por parte del ministro García-Ruminot y de los subsecretarios Jouannet y Quintana, situación que fue calificada como “débil” en términos comunicacionales.

    Consultados sobre la gestión de la ministra en general, el diputado Schalper dijo que “yo creo que aquí hay que tener plan de acción y tener acción. Y la ministra Steinert está teniendo acción. Por lo pronto, lo que hizo en Temucuicui de salir con cinco personas detenidas es una cosa bien notable. Que no la demos por obvio, porque no era tan obvio en el gobierno anterior”.

    Valparaiso, 12 de mayo 2026 La ministra de Seguridad Publica, Trinidad Steinert, durante la Sesion Especial de la Camara de Diputados. FOTO: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Y sobre la situación en el Congreso agregó que “usted no puede exigir, con tanta vehemencia, que alguien presente un plan de trabajo y cuando lo quiere presentar, entorpecer la presentación. Para mí fue una sorpresa que estuviéramos en una cosa tan mezquina como impedir que presentara su PowerPoint, o su presentación. Yo creo que en esto la izquierda chilena de alguna manera ha tenido una actitud muy distinta a la que tuvimos nosotros en el gobierno anterior”.

    En la misma línea, la diputada Weisse dijo que “no se le dejó presentar un apoyo audiovisual que habría sido mucho más rápido y fácil de entender. Hubo una intención, a mi juicio, desde la oposición de ir a hacer solamente crítica respecto a ella”.

    “A dos meses de instalado el gobierno, no me parece que se le esté haciendo un juicio ni una crítica tan contundente de parte de la izquierda, porque hay que dejar que muestre su capacidad para trabajar y para implementar los planes en los cuales ha dado cuenta en el Congreso y en la Cámara particularmente”, comentó la parlamentaria.

    Asimismo, el diputado Meza dijo que “soy de los que consideran que la ministra Steinert es una gran ministra porque es una ministra de hechos, es una ministra de acción. Siete mil detenciones en estos primeros 60 días de personas con órdenes de detención pendientes (...) Casi 40 toneladas de droga en total decomisaron estos primeros dos meses de gobierno, cuando en los 12 meses anteriores, en 2025, se decomisaron 60. O sea, estamos a nada y estamos recién en mayo de alcanzar el récord de decomiso del año pasado”.

    Si bien Meza, al igual que los demás representantes de las bancadas oficialistas reconocen errores comunicacionales por parte de la secretaria de Estado, les restaron importancia a estos.

    “Yo me quedo muy contento con una ministra que tiene grandes resultados y que ya ha presentado, no solo el otro día en la Cámara de Diputados, sino que, a principios de abril en la Comisión de Seguridad del Senado, un plan de trabajo, un plan de seguridad bastante conciso que hemos visto los resultados. Ahora, si alguien quiere que además le llegue impreso y anillado, bueno, tendremos que hacerlo”, señaló el diputado José Carlos Meza.

    Primera Cuenta Pública de Kast

    Respecto a las expectativas sobre la primera Cuenta Pública del Presidente Kast este 1 de junio, el diputado Schalper señaló que “espero que el Presidente le cuente al país que este es el gobierno que en dos meses ha aprobado más proyectos de desarrollo en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Que le cuente al país cómo la ministra de Salud está combatiendo las listas de espera oncológica. Que le cuente al país cómo la ministra de Educación está combatiendo el ausentismo escolar y la falta de infraestructura en educación parvularia”.

    El diputado Meza dijo en tanto que “tenemos una alta expectativa también sobre cuál va a ser el camino que nos va a mostrar el Presidente para seguir en los próximos cuatro años. De eso trata la primera cuenta pública de los gobiernos, sobre todo mostrar la hoja de ruta, pero además creo que van a haber muchos y buenos resultados que mostrar”.

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