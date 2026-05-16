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    Política

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    La iniciativa pretende crear un mecanismo de restitución del impuesto incluido en alimentos, medicamentos y productos esenciales ante el escenario de alza de combustibles y el avance del proyecto de reconstrucción nacional.

    Por 
    Javiera Ortiz
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La bancada de senadores del Partido Socialista (PS) presentaron una reforma constitucional que busca restituir el IVA pagado en productos de primera necesidad a familias pertenecientes al primer, segundo, tercer y cuarto quintil.

    La iniciativa, presentada por los parlamentarios Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, Paulina Vodanovic, Juan Luis Castro y Alfonso de Urresti, pretende crear un mecanismo de restitución del impuesto incluido en alimentos, medicamentos y productos esenciales

    Es así que, según plantearon los parlamentarios, el Estado devolverá parte de esos recursos a los hogares de menores ingresos como una medida de alivio al costo de la vida ante el escenario del alza de combustibles y el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional.

    La senadora Paulina Vodanovic, integrante de la Comisión de Constitución y presidenta de la colectividad, afirmó que “no es razonable que en Chile una familia pague el 19% del IVA por los alimentos básicos, medicamentos o productos esenciales, mientras otros sectores siguen teniendo beneficios tributarios”.

    “Aquí hay una definición política y ética. O seguimos cargando el peso de la recaudación sobre las familias trabajadoras, o avanzamos hacia un sistema más justo que alivie el costo de la vida de millones de chilenos”, agregó la timonel del PS.

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El senador Gastón Saavedra, por su parte, señaló que presentan esta reforma “frente a una reforma tributaria que busca rebajarle en 4 puntos los tributos a los más ricos del país”.

    Saavedra agregó que la colectividad pretende “proteger a las clases sociales más bajas”, quienes enfrentarán dificultades para poder “cubrir el valor de su canasta alimentaria”.

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables PAUL PLAZA/SENADO

    Alfonso de Urresti, en tanto, señaló que “lo que estamos planteando es sentido común y justicia tributaria: que el Estado deje de recaudar a costa de las necesidades más básicas de las personas”.

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