Mindep recorta presupuesto para la organización de las Olimpiadas Especiales y cancela los Juegos Nacionales y Paranacionales

El ajuste presupuestario del Presidente José Antonio Kast trajo repercusiones en diferentes carteras. Una de ellas es el Ministerio del Deporte, que sufrió una disminución del 3% de su presupuesto para 2026. En ese sentido, la instrucción de Hacienda provocó la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales, además de una cuantiosa reducción para el presupuesto destinado a la organización de los Juegos Mundiales Olimpiadas Especiales 2027.

La rebaja en la cartera encabezada por Natalia Duco es equivalente a unos $5,7 mil millones. Todo quedó establecido bajo un recorte originado a través de un decreto de Hacienda, que ya fue tomado de razón por Contraloría, según reveló The Clinic.

En detalle, se recortaron $3.586 millones que estaban destinados para la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. El mayor evento multideportivo interregional del país, dependiente del IND, no se llevará a cabo. El certamen, que iba a ser disputado en la Región Metropolitana, proyectaba la participación de más de 3 mil deportistas en 22 disciplinas (16 convencionales y seis paralímpicas).

Según el medio citado, la determinación “se tomó en función de priorizar otros gastos, como los aportes a los deportistas que participarán en los Odesur Santa Fe 2026”.

La primera edición del evento fue en 2013, como antesala de los Odesur 2014. Se realizaron cada dos años hasta 2019, teniendo una pausa por la pandemia del Covid-19. Se retomó la organización en 2024, desarrollándose en La Araucanía.

Olimpiadas Especiales y otras reducciones

Los deportistas nacionales sufrirán en medio de un año sin certámenes relevantes como los Juegos Olímpicos, Panamericanos u Osedur. Además, existirá una disminución de $1.117 millones en inversión en infraestructura deportiva.

En ese sentido, el recorte ocurre pese a que la ministra Duco aseguró que el deporte nacional no sufriría impactos: “Voy a dar dos certezas: una, es que no vamos a tocar el presupuesto del alto rendimiento y la segunda, es que no vamos a tocar el Proddar”, aseguró la secretaria de Estado en una entrevista con El Deportivo.

Por otra parte, la reducción también afecta directamente a la organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, el evento deportivo de inclusión más relevante del planeta. Tras la realización de Santiago 2023, Chile apostó por la realización del primer megaevento en el país. Ahora, la entidad a cargo tendrá $763 millones menos para llevar a cabo el certamen.

Finalmente, la Subsecretaría del Deporte tendrá una reducción de $277 millones en su presupuesto del 2026, correspondiente a “bienes y servicios de consumo”.