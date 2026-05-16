SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mindep recorta presupuesto para la organización de las Olimpiadas Especiales y cancela los Juegos Nacionales y Paranacionales

    La reducción presupuestaria del Presidente José Antonio Kast trajo diferentes consecuencias en la cartera encabezada por Natalia Duco. Para cumplir con la instrucción de Hacienda, se redujeron fondos para el megaevento de inclusión, además de suspender el certamen multideportivo interregional.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Juegos Nacionales y Paranacionales Temuco 2024. Foto: @MindepChile (X).

    El ajuste presupuestario del Presidente José Antonio Kast trajo repercusiones en diferentes carteras. Una de ellas es el Ministerio del Deporte, que sufrió una disminución del 3% de su presupuesto para 2026. En ese sentido, la instrucción de Hacienda provocó la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales, además de una cuantiosa reducción para el presupuesto destinado a la organización de los Juegos Mundiales Olimpiadas Especiales 2027.

    La rebaja en la cartera encabezada por Natalia Duco es equivalente a unos $5,7 mil millones. Todo quedó establecido bajo un recorte originado a través de un decreto de Hacienda, que ya fue tomado de razón por Contraloría, según reveló The Clinic.

    En detalle, se recortaron $3.586 millones que estaban destinados para la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. El mayor evento multideportivo interregional del país, dependiente del IND, no se llevará a cabo. El certamen, que iba a ser disputado en la Región Metropolitana, proyectaba la participación de más de 3 mil deportistas en 22 disciplinas (16 convencionales y seis paralímpicas).

    Según el medio citado, la determinación “se tomó en función de priorizar otros gastos, como los aportes a los deportistas que participarán en los Odesur Santa Fe 2026”.

    La primera edición del evento fue en 2013, como antesala de los Odesur 2014. Se realizaron cada dos años hasta 2019, teniendo una pausa por la pandemia del Covid-19. Se retomó la organización en 2024, desarrollándose en La Araucanía.

    Olimpiadas Especiales y otras reducciones

    Los deportistas nacionales sufrirán en medio de un año sin certámenes relevantes como los Juegos Olímpicos, Panamericanos u Osedur. Además, existirá una disminución de $1.117 millones en inversión en infraestructura deportiva.

    En ese sentido, el recorte ocurre pese a que la ministra Duco aseguró que el deporte nacional no sufriría impactos: “Voy a dar dos certezas: una, es que no vamos a tocar el presupuesto del alto rendimiento y la segunda, es que no vamos a tocar el Proddar”, aseguró la secretaria de Estado en una entrevista con El Deportivo.

    Por otra parte, la reducción también afecta directamente a la organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, el evento deportivo de inclusión más relevante del planeta. Tras la realización de Santiago 2023, Chile apostó por la realización del primer megaevento en el país. Ahora, la entidad a cargo tendrá $763 millones menos para llevar a cabo el certamen.

    Finalmente, la Subsecretaría del Deporte tendrá una reducción de $277 millones en su presupuesto del 2026, correspondiente a “bienes y servicios de consumo”.

    Más sobre:PolideportivoMindepMinisterio del DeporteNatalia DucoJosé Antonio KastHaciendaJuegos Nacionales y ParanacionalesJuegos NacionalesJuegos MundialesOlimpiadas EspecialesIND

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre atropella a decenas de personas en Italia: 8 personas están heridas

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    “Este año vamos a estar operando”: Ministro Arrau destaca avances de un 98,56% del Hospital del Salvador de Providencia

    Ramírez (UDI) respalda a Steinert y afirma que gobierno presentará plan de seguridad el 1 de junio

    Jeannette Jara destaca encuentro con líderes progresistas en Sao Paulo: tiene como fin “enfrentar a las ultraderechas”

    Lo más leído

    1.
    Buenas noticias para Manuel Pellegrini: figura del Betis asegura presencia en la próxima Champions League

    Buenas noticias para Manuel Pellegrini: figura del Betis asegura presencia en la próxima Champions League

    2.
    Manuel Pellegrini advierte a la dirigencia del Betis antes de la Champions: “Hay que hacer un plantel fuerte”

    Manuel Pellegrini advierte a la dirigencia del Betis antes de la Champions: “Hay que hacer un plantel fuerte”

    3.
    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    4.
    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva
    Chile

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    “Este año vamos a estar operando”: Ministro Arrau destaca avances de un 98,56% del Hospital del Salvador de Providencia

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    De golear a Audax Italiano con Coquimbo Unido a chocar: Francisco Salinas sufre accidente de tránsito
    El Deportivo

    De golear a Audax Italiano con Coquimbo Unido a chocar: Francisco Salinas sufre accidente de tránsito

    Mindep recorta presupuesto para la organización de las Olimpiadas Especiales y cancela los Juegos Nacionales y Paranacionales

    Alejandro Tabilo cae ante Miomir Kecmanovic y se despide en las semifinales del Challenger de Valencia

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    Reseña de libros: de Pierre Lemaitre a Cécile Berly

    Archivo inédito: viaje a la mente de Jorge Edwards

    Hombre atropella a decenas de personas en Italia: 8 personas están heridas
    Mundo

    Hombre atropella a decenas de personas en Italia: 8 personas están heridas

    FFAA y policía en Bolivia realizan desbloqueo de carreteras tras dos semanas con cortes por manifestaciones

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada