De golear a Audax Italiano con Coquimbo Unido a chocar: Francisco Salinas sufre accidente de tránsito

Coquimbo Unido goleó a Audax Italiano en el Francisco Sánchez Rumoroso, por 3-0, para volver a meterse en la parte alta de la Liga de Primera. Sin embargo, tras la victoria ocurrió un preocupante incidente: Francisco Salinas protagonizó un accidente tránsito durante la noche de este viernes.

El lateral sufrió un choque después del encuentro mientras se dirigía a su domicilio, según informó el medio regional El Día.

La colisión se produjo el sector de Los Clarines, en la Ruta 5, en La Herradura. El futbolista se encontraba en dirección de norte a sur, a la altura de la estación de servicio Aramco. El incidente fue entre el vehículo Salinas y otro particular.

Pese al impacto y la magnitud del accidente, no se registraron heridos. Tras el incidente, Carabineros se hizo presente en el lugar y realizó las pericias respectivas para esclarecer los detalles de lo ocurrido.

El descargo de la pareja de Salinas

El medio citado también detalló los momentos posteriores al accidente. Parte importante del plantel de Coquimbo Unido se hizo presente en el lugar para ayudar a Salinas. El técnico Hernán Caputto y dirigentes del conjunto pirata también acompañaron al jugador.

Horas después de lo sucedido, Anaís Gómez, pareja del futbolista, aclaró lo acontecido a través de sus redes sociales, cuestionando diferentes mensajes en contra del lateral. “Comentarios de mierda. Por favor no opinen si no saben”, indicó en un comentario de una publicación del medio Mi Radio LS.

También descartó alguna responsabilidad de Salinas: “Nadie iba tomado, tampoco fue por una mala maniobra del conductor. Por favor sean conscientes con lo que comentan porque dentro del auto iba una familia que después del partido iba a casa”, añadió a través de su cuenta de Instagram.

Ahora, Coquimbo, que venía de vencer a Colo Colo por Copa de la Liga 48 horas antes, tendrá un nuevo desafío internacional. Luego de superar a Audax en la Copa de la Liga, los piratas se medirán ante Deportes Tolima por Copa Libertadores. El duelo será este martes 19 de mayo en el Sánchez Rumoroso.