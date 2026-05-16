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    En el segundo de tres partidos en siete días: Coquimbo Unido le pasa por encima a Audax y sube en la Liga de Primera

    Tras el receso por la Copa de la Liga, este viernes se reanudó el Campeonato Nacional. Los piratas superaron con claridad 3-0 a los itálicos, 48 horas después de su triunfo sobre Colo Colo. Mientras que en Santa Laura, Palestino aplastó a Deportes La Serena.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Coquimbo Unido venció a Audax Italiano, por la Liga de Primera. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Después de una pausa por la Copa de la Liga, este viernes se reanudó el torneo de Primera División, con dos partidos en simultáneo. El campeón chileno no desentona. Coquimbo Unido, 48 horas después de su última presentación, salió nuevamente a la cancha. Venció con claridad 3-0 a Audax Italiano, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

    Fue el segundo de tres partidos del cuadro pirata en siete días. El miércoles derrotó por la mínima a Colo Colo, en un duelo pendiente por la Copa de la Liga, alineando un equipo principalmente alternativo. Hoy volvió a jugar, ante los itálicos, y el próximo martes continuará el maratón de fútbol por la Copa Libertadores, recibiendo a Deportes Tolima.

    Para el encuentro de este viernes, el técnico Hernán Caputto lanzó una formación mayoritariamente titular, salvo por la ausencia del suspendido Manuel Fernández (lo relevó Elvis Hernández) y la presencia de Martín Mundaca en el lugar de Benjamín Chandía. El resto, el equipo de la Libertadores.

    La paridad se rompió a la media hora de juego. Los acercamientos coquimbanos finalmente rompieron la resistencia de Audax con el gol de Guido Vadalá. El 10 aurinegro remata al primer palo de Tomás Ahumada, tras un choque entre Mundaca y Paolo Guajardo, para abrir la cuenta. La secuencia fue uno de los tantos avances del local por el lado derecho del ataque, donde atacó con profundidad.

    En el tiempo añadido, aumentó la ventaja. Nicolás Johansen impacta el balón con un cabezazo, luego de un centro de Juan Cornejo al primer palo, para el 2-0. Esta fue la última acción de la primera mitad.

    En el complemento, Coquimbo siguió manifestando eficacia en el arco rival, aunque le costó poder sumar en el marcador. En los 57′, Cristián Zavala anotó el 3-0 parcial con un remate franco, tras avanzar por el carril derecho. Tras una larga revisión del VAR, el tanto fue anulado por off side de Vadalá. No sería el único.

    Le anularon otro gol a los piratas. En los 74′, Benjamín Chandía había convertido un golazo, con un gran remate desde larga distancia que sorprendió a Ahumada. Sin embargo, no se convalidó por fuera de juego del anotador. Ya cerca del epílogo, por fin llegó el 3-0 de Coquimbo. En los 86′, marcó Sebastián Galani.

    De esta manera, Coquimbo Unido llega a 19 puntos y sube en la tabla. Alcanza a Huachipato y O’Higgins. Por la diferencia de goles, se instala en el cuarto lugar.

    Palestino golea en Santa Laura

    En paralelo, Palestino fue local en Santa Laura. Debido a que la cancha del Municipal de La Cisterna está siendo resembrada, el elenco árabe trasladó su localía a Independencia. Esta noche, goleó por 5-1 a Deportes La Serena.

    La primera mitad finalizó con un contundente 3-0 a favor, con los tantos de Bryan Carrasco (7′), Francisco Montes (24′) y Nelson Da Silva (39′). En la parte complementaria, amplió la distancia. César Munder hizo el cuarto (76′), tras fallar un penal. El quinto fue de Jason León, con un golazo (83′). El descuento papayero fue de Ángelo Henríquez (86′).

    El equipo que ahora dirige Guillermo Farré sube a la novena posición, con 17 puntos, en la línea de la UC, la U y Ñublense. La Serena se queda en 14.

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