Tercer juicio contra exproductor Harvey Weinstein es declarado nulo

Harvey Weinstein llega al Tribunal Penal de Manhattan acompañado de sus abogados el 24 de febrero de 2020. Foto: Europa Press/Contacto/Alec Tabak - Archivo.

Este viernes, el tercer juicio contra el exproductor estadounidense Harvey Weinstein fue declarado nulo ante la incapacidad del jurado de alcanzar un veredicto unánime en la causa por la que el magnate del cine estaba acusado de violar a la exaspirante a actriz Jessica Mann, en un hotel en 2013.

Este caso representa el tercer proceso judicial basado en las acusaciones de Mann que concluye sin un fallo definitivo. La condena original a 23 años de prisión, dictada en el primer juicio en 2020, fue revocada posteriormente por irregularidades en el procedimiento, mientras que el segundo litigio fue anulado debido a la misma falta de consenso entre los miembros del jurado.

El magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan, Curtis Farber, afirmó que era “bastante evidente” que los miembros del jurado estaban “irremediablemente estancados” y dijo que no veía “ningún motivo para continuar con las deliberaciones” ni que se trataba de “un proceso coercitivo”, según consignó el diario The New York Times.

Jane Rosenberg

La defensa de Weinstein, de 74 años, y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan presentaron esta semana sus alegatos finales tras un juicio que duró cerca de un mes y contó con el testimonio de casi 20 testigos.

Los abogados del exproductor fílmico afirmaron ante la corte que él y Mann mantuvieron relaciones sexuales con consentimiento y que, tras ello, la relación entre ambos fue intermitente, según ha recogido el mismo periódico.

En contraparte, los representantes legales de la exactriz argumentaron que el hecho de que tuvieran una relación esporádica que, en ocasiones fue “consensuada”, no implica que no hubiera una violación. Los testimonios y pruebas presentados fueron similares a los otros dos juicios anteriores.

Sobre el juicio a Weinstein

El juicio a Weinstein gira en torno a las acusaciones de Mann, una exaspirante a actriz, quiene acusó al magnate de Hollywood de violarla en un hotel en el centro de Manhattan en 2013. El exproductor fue condenado en 2020 por violación en tercer grado y absuelto de los delitos más graves, entre ellos agresión sexual con fines depredadores, que conllevaba una pena de cadena perpetua.

No obstante, un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló esa condena cuatro años más tarde, tras concluir que la corte de primera instancia que abordó el primer juicio “admitió erróneamente” a trámite los testimonios de mujeres víctimas de una serie de abusos que no formaban parte del caso en cuestión.

Jessica Mann. Foto: Archivo.

Los fiscales de la causa trataron de demostrar con el testimonio de otras mujeres que el afamado productor de cine presentaba un patrón de abuso sexual. El segundo juicio tras la anulación se celebró en junio de 2025, aunque el juez estatal de Nueva York, Curtis Farber, tuvo que declarar su nulidad después de que el jurado no llegara a un acuerdo en el caso de Mann.

En aquel proceso, se declaró a Weinstein culpable de un delito sexual en primer grado tras las acusaciones de una exasistente, Miriam Haley, que lo inculpó de obligarla a practicarle sexo oral en 2006.

No obstante, el cofundador de Miramax fue declarado no culpable de otra presunta agresión sexual contra la modelo Kaja Sokola en 2002, quedando entonces pendiente el cargo sobre el caso de Mann.