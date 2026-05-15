SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    Los investigadores encontraron el molar inferior, correspondiente a un neandertal adulto, en la cueva de Chagryskaya, en lo que hoy es Rusia. En paralelo, hallaron herramientas de piedra de punta fina en el mismo lugar.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio. Foto: captura.

    Un equipo de científicos encontró un diente de 59.000 años de antigüedad, el cual ofrece pistas reveladoras sobre cómo los humanos prehistóricos podrían haber tratado las caries, según afirman.

    Se trata de un molar inferior de un neandertal adulto, el cual fue encontrado en la cueva de Chagryskaya, ubicada en las montañas Altai del suroeste de Siberia.

    En ese lugar, posicionado en lo que hoy es Rusia, vivieron poblaciones de estos primeros humanos hace entre 49.000 y 70.000 años aproximadamente.

    Los investigadores, quienes publicaron sus hallazgos a mediados de mayo en la revista PLOS One, bautizaron el diente como Chagyrskaya 64.

    La pieza fue encontrada entre docenas de otras en la cueva. Sin embargo, esta en particular llamó la atención porque su corona tenía un orificio profundo e irregular, el cual se extendía hasta la cámara pulpar —donde se encuentran los nervios y vasos sanguíneos— y ocupaba la mayor parte de la superficie masticatoria.

    Vieron que el diente tenía marcas alrededor de la perforación, lo que sugería que lo intervinieron con algún tipo de herramienta.

    En paralelo, los científicos encontraron herramientas de piedra de punta fina en la misma cueva.

    Tras realizar análisis de la pieza dental, además de experimentos con herramientas en dientes modernos humanos, concluyeron que alguien perforó la cavidad.

    Según los investigadores, sus hallazgos aportan “pruebas contundentes del primer caso documentado de intervención invasiva en caries dental en la historia evolutiva humana, realizada por neandertales hace aproximadamente 59.000 años”.

    “Los análisis macroscópicos, microscópicos y microtomográficos del segundo molar inferior izquierdo Chagyrskaya 64, complementados con verificación experimental, confirman el origen antropogénico de una concavidad oclusal sustancial, resultado de una manipulación deliberada antes de la muerte”.

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio. Foto: captura.

    Cómo el hallazgo de un diente revela cómo los neandertales trataban las caries, según el estudio

    Los científicos afirman que “las características morfológicas y traceológicas sugieren una perforación/rotación realizada con un perforador lítico, con el objetivo de desbridar el tejido cariado y acceder a la cámara pulpar”.

    “Este hallazgo representa una intervención terapéutica deliberada que va más allá de los cuidados paliativos. La evidencia concurrente de surcos pronunciados realizados con palillos dentales en el mismo elemento sugiere un enfoque multifacético para el manejo de la patología oral, empleando distintas herramientas y metodologías”.

    “La integración de estas técnicas implica una selección estratégica e intencionalidad, que trasciende los comportamientos instintivos o puramente paliativos”.

    Aseguran que la destreza técnica requerida para este procedimiento “refleja una capacidad de razonamiento causal, planificación anticipatoria y resistencia voluntaria, lo que contradice suposiciones previas sobre las limitaciones conductuales de los neandertales”.

    “Además, el éxito de la intervención, evidenciado por la eliminación casi completa del tejido cariado y el consiguiente desgaste oclusal dentro de la concavidad, subraya su eficacia funcional”.

    Con esto último, hacen referencia a que los patrones de desgaste en el diente sugieren que el individuo podía seguir usándolo tras el procedimiento.

    La investigadora sénior del Museo de Antropología y Etnografía Pedro el Grande de la Academia Rusa de Ciencias en San Petersburgo, Alisa Zubova, quien figura como autora principal del estudio, declaró a CNN: “Lo que me asombró fue la intuición con la que la persona dueña de este diente comprendió exactamente de dónde provenía el dolor y se dio cuenta de que su origen podía eliminarse”.

    “Nunca habíamos encontrado nada parecido, ni entre los neandertales ni entre los humanos modernos de épocas mucho posteriores”.

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio. Foto: captura.

    La investigadora del Instituto de Arqueología y Etnografía de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias, Lydia Zotkina, coautora del estudio, realizó los experimentos para simular el procedimiento.

    Utilizó una herramienta de jaspe para generar hendiduras mediante perforación o movimientos rotatorios, hasta llegar a la cámara pulpar. Aplicó una pequeña cantidad de agua a cada diente, para que las condiciones fueran más parecidas a las de trabajar en una boca.

    Zotkina consiguió replicar lo que el equipo vio en el diente neandertal y extraer la mayor parte del tejido dental mediante perforación manual, en menos de una hora.

    Los investigadores reconocieron que el experimento tuvo limitaciones, principalmente las diferencias entre dientes de neandertales y de humanos modernos.

    Asimismo, subrayaron que dada la tecnología de la época, el procedimiento de los neandertales habría sido significativamente más complejo.

    La jefa del Laboratorio de Arqueología Digital del Instituto de Arqueología y Etnografía de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias en Novosibirsk, Ksenia Kolobova, coautora del estudio, dijo al citado medio: “Cuando Lydia replicó experimentalmente el procedimiento en dientes humanos modernos, necesitó concentración y precisión motora”.

    “En la vida real, el diente estaba en la boca, y la inflamación y la hinchazón habrían creado dificultades adicionales, complicando aún más la situación. Sin embargo, un neandertal de hace 59.000 años logró prácticamente el mismo resultado con una herramienta de piedra y sin anestesia”.

    Zotkina afirmó que le sigue impactando “la increíble fuerza de voluntad que debió tener este neandertal”.

    “Seguro comprendió que, aunque el dolor del procedimiento era mayor que el de la inflamación, era solo temporal y tenía que soportarlo”.

    Los investigadores subrayaron en su artículo científico: “Este descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión de la complejidad del comportamiento neandertal, sino que también sitúa las raíces de la intervención médica deliberada más profundamente en el linaje de los homininos, desafiando las distinciones tradicionales en la arqueología cognitiva entre los miembros anatómicamente arcaicos y modernos de Homo sapiens y destacando su legado compartido de adaptaciones biológicas y culturales”.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaNeandertalesOdontologíaDientesDienteChagryskayaDentistaChagryskaya 64MedicinaEvoluciónDentistasHistoriaHomo sapiensLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Director de Unidad Anticorrupción de Fiscalía descarta error en decisión de prisión preventiva de exdiputado Lavín

    Declaran un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo, con unos 265 casos y 65 muertes sospechosas

    Carabineros detiene a presuntos líderes de banda narco que usaba armamento ilegal para marcar territorio en San Miguel

    Un postor anónimo pagó más de US$ 9 millones para almorzar con Warren Buffett y Stephen Curry

    Robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al Consejo de Monumentos y al gobierno anterior por rechazar medidas preventivas

    Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones

    Lo más leído

    1.
    Nublado y con probabilidad de lluvia: el tiempo hoy en la Región Metropolitana y la zona central

    Nublado y con probabilidad de lluvia: el tiempo hoy en la Región Metropolitana y la zona central

    2.
    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    3.
    Qué es el dengue, síntomas y qué tan probable es que llegue a Chile continental, tras el brote en Isla de Pascua

    Qué es el dengue, síntomas y qué tan probable es que llegue a Chile continental, tras el brote en Isla de Pascua

    4.
    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Director de Unidad Anticorrupción de Fiscalía descarta error en decisión de prisión preventiva de exdiputado Lavín
    Chile

    Director de Unidad Anticorrupción de Fiscalía descarta error en decisión de prisión preventiva de exdiputado Lavín

    Carabineros detiene a presuntos líderes de banda narco que usaba armamento ilegal para marcar territorio en San Miguel

    Robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al Consejo de Monumentos y al gobierno anterior por rechazar medidas preventivas

    Un postor anónimo pagó más de US$ 9 millones para almorzar con Warren Buffett y Stephen Curry
    Negocios

    Un postor anónimo pagó más de US$ 9 millones para almorzar con Warren Buffett y Stephen Curry

    Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones

    La necesaria agenda pro empleo ausente hasta ahora, la columna de Soledad Hormazábal

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio
    Tendencias

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”
    El Deportivo

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    Una encuesta clave: la trastienda de la decisión del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que alerta a Chile

    Enciende las alarmas: Nicolás Jarry se baja de Roland Garros y estira la incertidumbre sobre su recuperación

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”
    Cultura y entretención

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Declaran un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo, con unos 265 casos y 65 muertes sospechosas
    Mundo

    Declaran un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo, con unos 265 casos y 65 muertes sospechosas

    Qué dicen sobre la mente de Trump sus ráfagas de posteos nocturnos

    Organismo electoral de Perú finaliza el conteo de votos un mes después la primera vuelta y se alista para la proclamación de los candidatos que irán al balotaje

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada