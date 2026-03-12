SUSCRÍBETE
    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Los autores afirman que dos aletas arrancadas, las cuales fueron encontradas en una playa de la isla de Bering, en Rusia, tienen marcas de dientes de otras orcas. Presumen que las diferencias entre grupos de la misma especie pudo haber desencadenado el inicio de un nuevo “proceso evolutivo”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación. Foto: archivo / referencial.

    Una investigación publicada a principios de febrero en la revista Marine Mammal Science sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales.

    Los autores llegaron a la conclusión a partir de dos aletas de Orcinus orca arrancadas, las cuales fueron encontradas en una playa de la isla de Bering, en Rusia.

    Al analizarlas, vieron que tenían marcas de dientes de otras orcas.

    La primera de las aletas fue encontrada en 2022 por el investigador Sergey Fomin. En 2024 encontró una segunda en la misma zona, a unos dos kilómetros de distancia.

    Los hallazgos llamaron la atención de la investigadora de ballenas de la Universidad del Sur de Dinamarca (SDU, por sus siglas en inglés), Olga Filatova, quien lideró el estudio recientemente publicado, en el cual Fomin figura como coautor.

    La detección de marcas de dientes en las aletas arrancadas derivó en que preguntaran si podría tratarse de canibalismo, es decir, del acto o la práctica de alimentarse de individuos de la misma especie.

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación. Foto: archivo / referencial.

    Por qué se presume que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según el estudio

    Filatova explicó en un comunicado de la universidad que algunos especialistas creen que las orcas deberían dividirse en hasta 20 subespecies diferentes, conocidas como ecotipos, debido a que aunque comparten ciertas características, “viven en grupos aislados unos de otros, no socializan entre ellos y no se cruzan entre sí”.

    “Eso también es cierto en este caso, y es muy probable que las orcas cazadoras no perciban a las otras como parte de su propia especie”.

    Aunque los autores del estudio reconocen que existe la posibilidad de que las aletas encontradas hayan sido de orcas que murieron por otras causas y que posteriormente fueron devoradas, las orcas muertas suelen hundirse rápidamente y volverse inaccesibles, por lo que ven la caza activa como la explicación más probable.

    De la misma manera, consideran improbable que las lesiones se hayan debido únicamente a una agresión, ya que las orcas cazadoras se comen a los animales que matan y generalmente solo dejan algunas de sus partes, como las aletas.

    “Además, si solo fuera agresión, no se molestarían en arrancar la aleta”, comentó Filatova.

    Según el comunicado de la SDU, en la zona donde se encontraron las aletas viven grupos residentes de orcas, los cuales se alimentan principalmente de peces y se caracterizan por tener “una estructura familiar excepcionalmente fuerte”.

    “Cada familia está liderada por una hembra y puede incluir hasta cuatro generaciones de descendientes. Tanto los hijos como las hijas permanecen con el grupo de su madre de por vida, saliendo solo unas horas para aparearse antes de regresar”.

    Sin embargo, las aguas también albergan grupos transitorios, que viven en “unidades sociales más pequeñas y flexibles y cazan otros mamíferos marinos como focas, leones marinos, marsopas y otras ballenas”.

    “Aunque ambos tipos de orcas viven en la misma zona y, al menos taxonómicamente, pertenecen a la misma especie, nunca se mezclan”, se afirma en el comunicado.

    Según Filatova, “es casi seguro que no se perciben como pertenecientes a la misma especie”, por lo que, “para los grupos transitorios, las orcas residentes son simplemente presas”.

    “Lo más probable es que esta presión depredatoria haya obligado (a las orcas residentes) a desarrollar su singular y unida estructura familiar, donde se protegen mutuamente y, por lo tanto, aumentan sus posibilidades de supervivencia”.

    Los autores del estudio presumen que esta separación pudo haber desencadenado el inicio de un nuevo “proceso evolutivo”, en el que “estos dos grupos, que nunca se mezclan, se están volviendo cada vez más distintos”.

    Filatova planteó que, “en algún momento, serán tan diferentes que se convertirán en especies distintas”.

    Más sobre:CienciaOrcasAnimalesOrcinus orcaMedioambienteOrcaMarAletasCanibalismoOcéano

