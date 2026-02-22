Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”. Foto: Pexels

Organizar una “fiesta de té” con peluches o jugar a la tienda son escenas clásicas de la infancia.

Durante décadas, la ciencia consideró que esa capacidad de crear escenarios imaginarios, el llamado juego de simulación, era exclusiva de los humanos. Pero un nuevo estudio sugiere que no es así: los simios también pueden “jugar a fingir” .

La investigación, publicada en la revista Science y recogida por CNN, aporta evidencia experimental de que los bonobos ( pan paniscus ) son capaces de representar objetos inexistentes y distinguir entre lo real y lo imaginario .

El hallazgo desafía teorías tradicionales de la psicología evolutiva, que situaban el origen de este tipo de imaginación simbólica únicamente en nuestra especie.

Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”. Foro: Unsplash

¿Cómo se probó esto?

El protagonista del estudio fue Kanzi, un bonobo, también conocido como chimpancé pigmeo, que vivía en un centro de investigación y que murió en marzo de 2024.

Kanzi ya era conocido en el mundo científico por sus habilidades cognitivas: comprendía indicaciones verbales y utilizaba un lexigrama con más de 300 símbolos para comunicarse.

Aunque en el pasado se habían registrado observaciones casuales de simios jugando con objetos como si fueran otra cosa, por ejemplo, hembras que cargaban palos como si fueran muñecas, esas escenas dejaban espacio a dudas.

Los animales podían estar imitando comportamientos humanos o reaccionando a recompensas aprendidas, más que utilizando su imaginación.

Para despejar esas interrogantes, los investigadores Amalia Bastos y Christopher Krupenye, de la Universidad Johns Hopkins, diseñaron en 2024 una serie de experimentos controlados con jugo y uvas.

En la primera prueba, Kanzi debía identificar cuál de dos botellas contenía jugo real. En 18 intentos, acertó todas las veces.

Luego vino el desafío clave: un investigador fingió verter jugo de una jarra vacía en dos vasos transparentes, y después “devolvió” el jugo imaginario de solo uno de ellos a la jarra .

Imágenes del experimento donde le sirven jugo a Kanzi

Cuando le preguntaron “¿Dónde está el jugo?”, Kanzi eligió el vaso que aún “contenía” el jugo imaginario en el 68% de las ocasiones, un porcentaje superior al azar .

Aunque ambos vasos estaban en realidad vacíos, Kanzi eligió mayoritariamente el que, dentro de la escena imaginaria, todavía “contenía” el jugo.

Kanzi señala el vaso vacío que "tiene jugo"

Para descartar que creyera que el jugo era real, se le presentó un vaso con jugo verdadero y otro vacío con jugo ficticio.

Ante la pregunta “¿Cuál quieres?”, eligió correctamente el vaso con jugo real en 14 de 18 oportunidades.

En un experimento similar con una uva imaginaria, identificó el frasco correcto el 68,9% de las veces, e incluso respondió más rápido que en la prueba anterior.

Los investigadores concluyeron que sus “hallazgos sugieren que la capacidad de representar objetos simulados no es única de los humanos”.

¿Qué dicen los expertos?

“A lo largo de su vida, Kanzi demostró repetidamente habilidades que nos obligaron a reevaluar nuestra comprensión de la cognición de los simios”, dijo a CNN Nicholas E. Newton-Fisher, ecólogo del comportamiento de primates y profesor en la Universidad de Kent, quien no participó en el estudio.

“Este es un hallazgo emocionante que aporta respaldo experimental a los relatos anecdóticos”, agregó.