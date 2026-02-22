SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    La investigación pone a prueba la capacidad de un bonobo para crear escenarios imaginarios, como si un vaso vacío tuviera jugo, una forma de juego simbólico asociada a la niñez humana.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”. Foto: Pexels

    Organizar una “fiesta de té” con peluches o jugar a la tienda son escenas clásicas de la infancia.

    Durante décadas, la ciencia consideró que esa capacidad de crear escenarios imaginarios, el llamado juego de simulación, era exclusiva de los humanos. Pero un nuevo estudio sugiere que no es así: los simios también pueden “jugar a fingir”.

    La investigación, publicada en la revista Science y recogida por CNN, aporta evidencia experimental de que los bonobos (pan paniscus) son capaces de representar objetos inexistentes y distinguir entre lo real y lo imaginario.

    El hallazgo desafía teorías tradicionales de la psicología evolutiva, que situaban el origen de este tipo de imaginación simbólica únicamente en nuestra especie.

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”. Foro: Unsplash

    ¿Cómo se probó esto?

    El protagonista del estudio fue Kanzi, un bonobo, también conocido como chimpancé pigmeo, que vivía en un centro de investigación y que murió en marzo de 2024.

    Kanzi ya era conocido en el mundo científico por sus habilidades cognitivas: comprendía indicaciones verbales y utilizaba un lexigrama con más de 300 símbolos para comunicarse.

    Aunque en el pasado se habían registrado observaciones casuales de simios jugando con objetos como si fueran otra cosa, por ejemplo, hembras que cargaban palos como si fueran muñecas, esas escenas dejaban espacio a dudas.

    Los animales podían estar imitando comportamientos humanos o reaccionando a recompensas aprendidas, más que utilizando su imaginación.

    Para despejar esas interrogantes, los investigadores Amalia Bastos y Christopher Krupenye, de la Universidad Johns Hopkins, diseñaron en 2024 una serie de experimentos controlados con jugo y uvas.

    En la primera prueba, Kanzi debía identificar cuál de dos botellas contenía jugo real. En 18 intentos, acertó todas las veces.

    Luego vino el desafío clave: un investigador fingió verter jugo de una jarra vacía en dos vasos transparentes, y después “devolvió” el jugo imaginario de solo uno de ellos a la jarra.

    Imágenes del experimento donde le sirven jugo a Kanzi

    Cuando le preguntaron “¿Dónde está el jugo?”, Kanzi eligió el vaso que aún “contenía” el jugo imaginario en el 68% de las ocasiones, un porcentaje superior al azar.

    Aunque ambos vasos estaban en realidad vacíos, Kanzi eligió mayoritariamente el que, dentro de la escena imaginaria, todavía “contenía” el jugo.

    Kanzi señala el vaso vacío que "tiene jugo"

    Para descartar que creyera que el jugo era real, se le presentó un vaso con jugo verdadero y otro vacío con jugo ficticio.

    Ante la pregunta “¿Cuál quieres?”, eligió correctamente el vaso con jugo real en 14 de 18 oportunidades.

    En un experimento similar con una uva imaginaria, identificó el frasco correcto el 68,9% de las veces, e incluso respondió más rápido que en la prueba anterior.

    Los investigadores concluyeron que sus “hallazgos sugieren que la capacidad de representar objetos simulados no es única de los humanos”.

    ¿Qué dicen los expertos?

    “A lo largo de su vida, Kanzi demostró repetidamente habilidades que nos obligaron a reevaluar nuestra comprensión de la cognición de los simios”, dijo a CNN Nicholas E. Newton-Fisher, ecólogo del comportamiento de primates y profesor en la Universidad de Kent, quien no participó en el estudio.

    “Este es un hallazgo emocionante que aporta respaldo experimental a los relatos anecdóticos”, agregó.

    Pese al entusiasmo, los propios científicos advierten cautela: Kanzi fue el único bonobo evaluado y tenía un entrenamiento lingüístico excepcional, por lo que no está claro si los resultados pueden generalizarse a otros simios.

    Lee también:

    Más sobre:SimiosCienciaBonoboPrimatesFingirJuegosImaginaciónInvestigaciónTendenciasMonosLa TerceraAnimales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía

    “No queremos una nueva Guerra Fría”: Lula adelanta postura ante próxima bilateral con Trump

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

    Lo más leído

    1.
    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    2.
    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    3.
    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    4.
    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    5.
    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco
    Negocios

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

    La defensa de Marcel: “No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto”

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    Daniel Garnero destaca la victoria de la UC sobre Coquimbo: “El equipo tiene su rebeldía; fue un justo ganador”
    El Deportivo

    Daniel Garnero destaca la victoria de la UC sobre Coquimbo: “El equipo tiene su rebeldía; fue un justo ganador”

    ATP de Río de Janeiro: postergan la semifinal entre Tabilo y Buse para el domingo por culpa de la incesante lluvia

    La UC tiene su revancha: por fin logra derrotar a Coquimbo Unido gracias a la dupla Zampedri - Giani

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”

    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    Ese toro bravo que es la fama: un relato de Jaime Bayly

    Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía
    Mundo

    Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía

    “No queremos una nueva Guerra Fría”: Lula adelanta postura ante próxima bilateral con Trump

    La caída del príncipe Andrés, del preferido de la reina Isabel a una vergüenza para la familia real

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio