Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista. Foto: Unsplash

El gobierno del estado australiano de Queensland anunció que sacrificará a una manada de diez dingos en la isla de K’gari, tras ser vinculada a la muerte de la turista canadiense Piper James, de 19 años, ocurrida el lunes pasado.

Según informó The Guardian, la decisión fue confirmada por el ministro de Medio Ambiente, Andrew Powell, quien señaló que los animales representan “un riesgo inaceptable para la seguridad pública”.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, publicados el viernes, la causa de muerte de James fue el ahogamiento.

El informe también halló “lesiones compatibles con mordeduras de dingo”, aunque concluyó que “era improbable que las marcas de mordeduras de dingo premortem causaran la muerte inmediata”.

Powell afirmó en un comunicado que “esta tragedia ha afectado profundamente a los habitantes de Queensland y ha tocado los corazones de personas de todo el mundo”.

El ministro añadió que los dingos serían “retirados y sacrificados humanamente” , y sostuvo: “Es una decisión difícil, pero creo que es la correcta en beneficio del interés público”.

Un portavoz del departamento de Medio Ambiente explicó que los guardabosques habían monitoreado durante la semana a la manada implicada en el incidente y observaron un comportamiento agresivo.

Seis animales ya fueron sacrificados el sábado.

Rechazo de pueblos indígenas

La decisión, sin embargo, ha generado un fuerte rechazo entre los pueblos indígenas Butchulla, quienes consideran sagrados a los dingos (a los que llaman wongari) y gestionan la isla junto al gobierno estatal.

La secretaria de la Corporación Aborigen de Butchulla, Christine Royan, calificó la medida derechamente como un “sacrificio”.

Royan aseguró que los propietarios tradicionales no fueron consultados ni informados previamente. “Me quedé estupefacta”, dijo, y agregó: “Este gobierno no respeta a los pueblos de las Primeras Naciones. Es una vergüenza”.

La isla de K’gari, ubicada a unos 380 kilómetros al norte de Brisbane y anteriormente conocida como isla Fraser, alberga cerca de 200 dingos y es un parque nacional reconocido como patrimonio mundial .

Antecedentes de ataques

Los ataques de dingos se han vuelto más frecuentes en los últimos años, aunque los incidentes fatales siguen siendo poco comunes.

El antecedente más conocido es el caso de Azaria Chamberlain, una bebé asesinada por un dingo en 1980 cerca de Alice Springs, cuya madre fue condenada injustamente, como retrata la película Un grito en la oscuridad.

En K’gari, el último ataque mortal ocurrió en 2001, cuando un dingo mató a Clinton Gage, de 9 años, lo que derivó en el sacrificio de unos 30 animales, una medida que fue duramente criticada por conservacionistas.

Desde entonces, el gobierno estatal ha implementado cercas, señalización y otras medidas de prevención, aunque sigue recurriendo a la eliminación de animales individuales.

Comunidades indígenas y ambientalistas han apuntado reiteradamente al turismo como una de las principales causas de los ataques.

En febrero pasado, el comité asesor del patrimonio mundial de K’gari advirtió que la ecología de la isla corre el riesgo de verse “destruida” por el “sobreturismo”. Pese a ello, Powell ha rechazado propuestas para limitar el número de visitantes.

Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista. Foto: Australian Museum

Riesgo en la población de dingos

Bradley Smith, profesor titular de la Universidad Central de Queensland, calificó la decisión como “irracional” y advirtió que tendrá un efecto “devastador” en la población de dingos, que, según dijo, podría extinguirse en 50 a 100 años.

“Cada vez que se elimina a un individuo, y en particular a una familia entera, se elimina toda su genética de su ya limitada población. Por lo tanto, es un desastre absoluto para la población de dingos”, afirmó a The Guardian.

Smith añadió que la reducción de la diversidad genética vuelve a los animales más vulnerables a enfermedades y a la endogamia, sin mejorar la seguridad humana.

“A menos que arreglemos la forma en que los humanos se comportan en la isla hacia los dingos, nunca se solucionará el problema”, dijo. Y concluyó: “Esto volverá a suceder”.