Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

Miles de personas asistieron a show gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México. Imagen @GobCDMX en X.

El Gobierno de la Ciudad de México informó la noche de este jueves que más de 200.000 personas se reunieron en el concierto gratuito que 31 Minutos ofreció en el Zócalo de dicha ciudad, en el marco de la celebración del Día del Niño en el país norteamericano.

“Más de 200.000 personas disfrutaron esta noche de #31Minutos! Niños y adultos se reunieron para cantar, reír y reconectar con los personajes que marcaron la infancia de tantos, en una noche nostálgica en el Zócalo de la Ciudad de México”, informó la autoridad capitalina en una publicación en redes sociales.

🤩 ¡Más de 200 mil personas vibraron esta noche con #31Minutos! 🎤✨



🙌🏼 Chicos y grandes se dieron cita para cantar, reír y reencontrarse con esos personajes que han marcado la infancia de much@s, en una noche nostálgica en el Zócalo capitalino. 🥳



¡Gracias por hacer de este… pic.twitter.com/9pscTh6UJF — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 1, 2026

Poco después, la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada, detalló que fueron más de 230.000 los asistentes al espectáculo ofrecido por el famoso grupo de títeres chilenos, con ocasión de la cita con que cada 30 de abril México celebra a la infancia y sus derechos.

“Más de 230 mil personas disfrutamos y cantamos en el Zócalo de la Ciudad de México con el show de marionetas más grande del mundo, 31 Minutos. ¡Vivan las infancias chilangas!“ , escribió Brugada en su cuenta en X.

Como informaron diversos medios locales, el show de Tulio Triviño y compañía comenzó pasadas las 19.00 horas locales (21.00 horas de Chile), después de mostrar en las grandes pantallas que enmarcaban el escenario instalado en la Plaza de la Constitución la famosa introducción del programa de TV.

“Tulio, Tulio, ya viste tu libreto? ¿Sabes las noticias de hoy? ¿Sabes lo que haces aquí? ¡Estamos al aire!“ , dijo luego Juanín para dar paso a más de casi dos horas de espectáculo que incluyó la presentación de las canciones de 31 Minutos.

Tulio Triviño en el show gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México. Imagen @GobCDMX en X.

Así, ante un público conformado por niños y adultos que corearon todos sus temas, desfilaron los personajes del espacio chileno entonando canciones como Tangananica, Tanganana; Señora, Devuélvame la Pelota o si no no sé lo qué Haré; Doggy Style, Señora Interesante, Objeción Denegada, Lala, Mi Equilibrio Espiritual y Bailan sin Cesar, entre otras.

Para terminar con Patana, Juan Carlos Bodoque, Tulio Triviño, Juanín y el resto del elenco cantando el “himno” de su espacio original: Yo Nunca vi Televisión. Luego de lo que los humanos detrás de los muñecos -entre ellos Pedro Peirano, Alvaro Díaz y Jani Dueñas- dieron las gracias al público, diciendo “Somos 31 Minutos de Chile”.

Esto mientras las cientos de personas presentes en el Zócalo coreaban “¡Chile!“ y ”Chile, hermano, ya eres mexicano”.