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    Con el diputado Raúl Soto a la cabeza: PPD inscribe lista de consenso para las elecciones internas del 31 de mayo

    El principal nudo pendiente, que era el candidato a la secretaría general de la tienda, decantó finalmente en Sebastián Vergara.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Nicolás Quiñones
    El diputado Raúl Soto (PPD).

    Tal como se adelantaba esta semana, en horas de este jueves se incribió finalmente como lista de consenso para las próximas elecciones internas del Partido por la Democracia (PPD), una propuesta de directiva encabezada el diputado Raúl Soto, quien reemplazaría al actual timonel, Jaime Quintana.

    Y el principal nudo pendiente, que era el candidato a la secretaría general, decantó finalmente en Sebastián Vergara, en desmedro del otro nombre que sonaba fuerte para el puesto, Cristóbal Barra, así como a otras cartas como Gonzalo Pinto o Domingo Namuncura.

    En tanto, al ratificarse la lista en las elecciones del 31 de mayo, las vicepresidencias quedarían en manos del senador Ricardo Celis, la diputada Andrea Parra, Cristóbal Barra, Paula Solar, Bárbara Sepúlveda y el gobernador de Iquique, José Miguel Carvajal.

    Aunque los candidatos tienen su cupo asegurado, en los comicios la competencia se dará por lograr la primera vicepresidencia y las otras vicepresidencias de la tienda.

    Diputado Raúl Soto

    En el encuentro nacional del PPD, realizado la semana pasada, uno de los acuerdos unánimes a los que se llegó, según los participantes, fue reforzar al partido orgánicamente. En este marco, existía un acuerdo para que a elección se presentara una lista de consenso, encabezada por el diputado Soto.

    El jefe de la bancada PPD e independientes reúne el consenso mayoritario entre las distintas sensibilidades del partido. Al interior de él consideran necesario que sea un parlamentario quien encabece la tienda. De esa forma, creen, tendrán voz en el Congreso, donde la oposición tiene más espacio para plantear sus puntos.

    En la colectividad ven a Soto con un diputado sólido: el año pasado fue reelecto y obtuvo una importante cantidad de votos -65.612-, que permitió que, por regla del sistema proporcional, fuera arrastrado Fernando Zamorano. Ha sido, además, un importante vínculo entre la colectividad y la bancada de diputados, en que la mayoría son independientes.

    Con él a la cabeza del PPD, adelantan en el partido, entrarían a militar tres diputados que hoy se mantienen como independientes: Cristian Tapia, Héctor Ulloa y Carlos Carvajal. Otro que ha explorado la opción de entrar al PPD es el también diputado José Montalva. De esa forma, creen, la coordinación entre la mesa directiva y el Congreso sería mayor y la colectividad tendría más peso dentro de la oposición.

    Soto, además, fue presidente de la Cámara en el período legislativo pasado. Sin embargo, a pesar de que algunos mencionan su paso por la testera como algo positivo, otros son críticos de la conducción que tuvo. Esto, debido a que, en su calidad de diputado oficialista, cuando gobernaba Gabriel Boric, varias veces adoptó un perfil díscolo, principalmente en materia de seguridad.

    Cuatro años más tarde, ahora en las filas de oposición, el diputado volvió a generar ruido en el partido por sus acercamientos con la derecha. Sobre todo, en lo que fue la negociación para la mesa de la Cámara que terminó con Jorge Alessandri (UDI) en la testera.

    Sin embargo, en las últimas semanas ha adoptado una férrea postura para contrarrestar al gobierno de Kast. Por ejemplo, le cerró la puerta a aprobar la idea de legislar la megarreforma que la semana pasada presentó el Ejecutivo.

    Más sobre:PPDeleccionesRaúl SotoSebastián Vergarasecretario general

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