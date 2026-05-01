El Congreso de Brasil aprueba la reducción de condena al expresidente Jair Bolsonaro

El Congreso de Brasil aprobó este jueves una ley que reduciría las penas por golpismo impuestas por la Corte Suprema al expresidente Jair Bolsonaro y a varios de sus seguidores, en un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El proyecto fue aprobado en diciembre de 2025, pero el Ejecutivo brasileño lo vetó íntegramente alegando que era inconstitucional y que lanzaba un peligroso mensaje de impunidad.

En la sesión de esta jornada, una amplia mayoría, tanto de senadores (con 49 votos a favor frente a 24 en contra), como de diputados (318 frente 144), rechazó el veto de Lula con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro político.

De acuerdo al El País, el margen holgado de la votación en apoyo a la medida confirma el mal momento por el que pasan las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, de mayoría conservadora, a pocos meses de las elecciones. Ante esto, Lula no tiene más opción que firmar la ley para que entre en vigor.

A derrota do pt é a vitória do BRASIL!



Agradeço aos Deputados e Senadores por este presente de aniversário tão especial, derrubando o veto ao PL da Dosimetria!



Foi um 1° passo em direção ao objetivo de promover justiça INTEGRAL aos perseguidos do 8/Jan.



Agradeço também ao… pic.twitter.com/XTZX54RxNC — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 30, 2026

Con esto, los congresistas abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista condenado por cinco delitos diferentes a 27 años de cárcel el año pasado, acusado de haber liderado una trama golpista.

La norma, como consignó la agencia EFE, impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el exmandatario podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.

La aprobación de la ley a favor de los golpistas es la segunda gran derrota para Lula en menos de 24 horas, ya que este miércoles el Senado rechazó al candidato -el Abogado General de la Unión, Jorge Messias- que él había propuesto para ocupar un puesto vacante en el Tribunal Supremo, algo que no ocurría desde hacía más de 130 años, como detalló El País.