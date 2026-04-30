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    Balance del primer trimestre 2026: Deuda pública sube a 42,6% del PIB y caja fiscal baja a US$600 millones

    El informe de ejecución fiscal de la Dirección de Presupuestos detalló que los ingresos crecieron 0,9% entre enero y marzo, mientras que el gasto público se contuvo por una caída de la inversión pública.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    José Pablo Gómez, nuevo director de Presupuestos

    Las finanzas públicas están bajo presión. De eso no hay dobles interpretaciones. El cierre fiscal del primer trimestre muestra una estrecha situación.

    De acuerdo al Informe de Ejecución presupuestaria al primer trimestre del 2026, la Dirección de Presupuestos (Dipres) que lidera José Pablo Gómez, informó que los ingresos fiscales aumentaron 0,9% real anual, mientras que comparado con el cuarto trimestre de 2025 registraron una caída de -3,8%.

    De acuerdo al informe, el resultado se explicó por el impulso de la recaudación minera (71,7%; incidencia: 3,7pp), junto con el aumento en las imposiciones previsionales, los traspasos de Codelco y otros ingresos.

    En contraste, la recaudación del resto de contribuyentes cayó 6,1% real anual explicada en parte por una alta base de comparación asociada al Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales registrado en enero de 2025. Excluido este elemento transitorio, la recaudación cayó -1,0%.

    Ahora bien, en marzo, los ingresos crecieron 3,9% real anual totalizando $6.075.420 millones. Este resultado estuvo impulsado, al igual que en el mes previo, por el elevado dinamismo de la recaudación minería privada, junto con aumentos en imposiciones previsionales y otros ingresos.

    31 Octubre 2023 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    De esta forma, la Dipres destaca que “la evolución reciente de los ingresos fiscales continúa caracterizada por un desempeño heterogéneo, donde el impulso proveniente de la minería contrasta con la caída del resto de contribuyentes”.

    En el detalle, los ingresos tributarios netos registraron una caída de -0,8% real en marzo. “Este resultado se explicó por un aumento en la tributación de la gran minería privada de 75,5%, y una reducción de -7,0% para el resto de los contribuyentes no mineros”.

    Mientras que los ingresos no tributarios crecieron 27,3% en términos interanuales. “Este resultado continúa siendo explicado por el aumento en las imposiciones previsionales asociadas a un menor uso del Subsidio de Incapacidad Laboral”, precisan en el informe de la Dipres.

    Los gastos

    En cuanto al gasto público, al cierre del primer trimestre creció 0,7% comparado con igual periodo del año anterior, alcanzando $20.698.442 millones. Este se compone de gasto corriente por $18.553.469 millones y de gasto de capital por $2.144.973 millones. Este resultado obedece al crecimiento anual de 2,7% del gasto corriente y a la caída de 13,8% del gasto de capital.

    En marzo, en tanto, el gasto público presentó un aumento real de 5,1% anual, explicado por el crecimiento del gasto corriente que fue parcialmente compensado con la caída del gasto de capital.

    En el desglose se muestra que el gasto de capital tuvo una caída real anual de 5,7% en el mes, por la caída de 26% anual que tuvo la inversión pública.

    Esa merma fue parcialmente compensada con el aumento de las transferencias de capital que subió 14,8%.

    Deuda al alza

    En el informe también se resalta que la deuda bruta del Gobierno Central totalizó US$158.215,1 millones cifra que equivale al 42,6% del PIB estimado para el periodo, lo que se traduce en un alza en relación al cierre del 2025 que fue de 41,5% del PIB.

    Por otro lado, los activos consolidados del tesoro público totalizaron US$15.227,5 millones al cierre del primer trimestre, equivalente al 4,1% del PIB.

    ¿Y qué pasó con la caja fiscal? La Dipres señaló que los Otros Activos del Tesoro Público registraron un saldo de US$597,0 millones en igual periodo lo que representa una baja de 83% en comparación a febrero cuando se registró un saldo de US$3.617 millones, pero superior al cierre de 2025 de US$46 millones.

    Así, la posición financiera neta al primer trimestre de 2026 fue de -38,5% del PIB equivalente a -US$142.988 millones.

    Con respecto a las transacciones bajo la línea de resultados, que corresponden a operaciones de financiamiento, el informe señala que “en marzo destacan los préstamos, principalmente del Ministerio de Vivienda, seguido por adquisición de activos financieros”.

    En cuanto al servicio de la deuda, mencionan que “la variación de la deuda flotante para el período acumulado al primer trimestre de 53,2%, cuya ejecución alcanza los $2.731.268 millones”.

    Así, en marzo, el balance del Gobierno Central Total fue un déficit de 0,5% del PIB, correspondiente a -$1.759.524 millones, recaudó $6.075.420 millones, y se ejecutaron gastos por $7.834.944 millones. En el acumulado, se registró un déficit de -0,6% del PIB, correspondiente a -$2.302.625 millones.

    Más sobre:Finanzas públicasCaja fiscalDipres

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