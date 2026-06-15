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    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    En medio de la preparación por el debut mundialista con Uruguay, el entrenador argentino sorprendió al repasar su etapa con la selección nacional en Sudáfrica 2010.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Marcelo Bielsa recuerda a la Roja previo a su debut mundialista con Uruguay.

    Marcelo Bielsa prepara su debut en el Mundial 2026 con la selección de Uruguay. Este lunes 15 de junio, a las 18:00 horas, en Miami, la Celeste se medirá al combinado de Arabia Saudita por el Grupo H e intentará comenzar su participación en la cita planetaria con el pie derecho.

    En la antesala del duelo con los árabes, el entrenador transandino conversó con los medios deportivos para entregar las claves del equipo sudamericano. En ese diálogo, el Loco sorprendió al ser consultado por sus memorias cuando estaba al mando de la Roja. “Tengo un recuerdo agradable de todo lo que me tocó pasar en Sudáfrica. Si bien perdimos con España y Brasil, la sensación con el equipo fueron muy buenas. Era una generación muy rica, que luego lo demostró. Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo para mí, más allá de lo deportivo”, contó.

    Las palabras del argentino fueron escuetas, pero reflejan el aprecio por su etapa con el elenco nacional. Cabe remarcar que, bajo su conducción, Chile terminó en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y alcanzó los octavos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010.

    Marcelo Bielsa en su etapa con Chile.

    Los problemas de Uruguay

    Más allá de sus recuerdos con la Roja, la conferencia de prensa de Bielsa se basó en las dificultades que tuvo la delegación uruguaya para arribar a Estados Unidos. En las horas previas, los charrúas se retrasaron en su vuelo desde Cancún (ahí se ubica el campamento de concentración) ya que las autoridades norteamericanas no autorizaron el aterrizaje del chárter.

    Por ello, una vez lograron arribar tras varias horas de espera, el Loco explicó la ajetreada logística y la preparación que lleva el plantel. “Lo del vuelo no genera complicación. Haber preparado el Mundial en Montevideo está vinculado con la cantidad de compromisos que tuvieron los jugadores. Algunos pasaron desde la temporada 2024-25 hasta la 2025-26 sin interrupción, también jugando en el Mundial de Clubes. Luego nos preparamos en Playa del Carmen por dos semanas y los jugadores tuvieron vida familiar”, sentenció.

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