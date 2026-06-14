La siempre favorita se estrena sin complicaciones: Alemania le propina una expresiva goleada a la debutante Curazao

Houston, Texas, fue el escenario del estreno de una selección que siempre se roba las miradas en el Mundial: Alemania. La gran potencia europea, siempre favorita, aunque hoy en pleno proceso de reconstrucción, se enfrentó a la debutante y humilde Curazao. Fue un expresivo 7-1 para una implacable versión de la tetracampeona, en el NRG Stadium.

Julian Naggelsman fue designado como el encargado de liderar el nuevo proceso de die Mannschaft, que viene de dos Copas del Mundo realmente decepcionantes. El conjunto europeo se quedó en fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, algo impropio e impactante en su laureada historia.

Al frente se plantó la humilde nación de las Antillas de apenas unos 185 mil habitantes, perteneciente al Reino de Países Bajos, pero con un gobierno autónomo. La selección caribeña ha tenido un crecimiento notable tras ser reconocida por la FIFA en 2011, principalmente gracias a la gloria neerlandesa (de raíces curazoleñas) Patrick Kluivert.

El exdelantero asumió como técnico en 2015 y comenzó un proyecto donde múltiples jugadores optaron por representar a sus raíces tras no tener opciones en la Naranja Mecánica. El combinado pasó a ser un equipo con serias aspiraciones en Concacaf y logró su primera clasificación a la Copa del Mundo. En Houston buscaron dar la sorpresa, pero estuvieron lejos de hacerlo, aunque entregaron destellos que fueron festejados en todo el mundo.

Una contundente victoria

La diferencia fue expresiva desde el pitazo inicial. Alemania fue abismalmente superior en todos los aspectos del juego. Curazao se replegó e intentó salir con transiciones rápidas de sus enérgicos y atrevidos delanteros.

Los europeos hegemonizaron la posesión y arrinconaron a los caribeños en su propia área. Fue un monólogo que rápidamente tuvo resultados. En el 6′, Felix Nmecha combinó con Wirtz y sacó un potente remate desde el borde del área. La pelota ingresó por el ángulo en un verdadero golazo.

Las diferencias siguieron siendo evidentes para una Alemania que protagonizó un asedio constante. Nmecha, Wirtz, Musiala, Havertz y Sané se hicieron un festín en los primeros minutos; pero les terminaría pesando no aprovechar las múltiples oportunidades que crearon.

Curazao supo aprovechar un veloz contragolpe para dar la gran sorpresa. Livano Comenencia (21′) capturó un rebote e igualó el encuentro, desatando la algarabía en los caribeños por su primer gol en los Mundiales.

Tras unos momentos de incomodidad teutona, el sueño curazoleño se disipó. Nico Schlotterbeck (38′), que había avisado previamente con dos cabezazos, se volvió a imponer en un tiro de esquina y adelantó a los europeos. Pese a la emoción por los caribeños, era un resultado más lógico y acorde.

En los descuentos del primer tiempo, Nmecha volvió a ser protagonista. Enganchó en el área y fue bajado por Bazoer, provocando un penal. Kai Havertz (45+5′) se hizo cargo y anotó el tercero.

Y si el agónico gol en el ceirre de la primera mitad fue un durísimo mazazo, Jamal Musiala (47′) marcó el cuarto en el inicio del complemento tras un gran pase de Kimmich. Alemania despejó cualquier duda, incertidumbre u opción de sorpresa. Con un ritmo implacable, aplastó a Curazao.

En tanto, el lateral Nathaniel Brown (68′) selló la goleada tras un pivoteo de Deniz Undav. Este último, de gran temporada en el Stuttgart, anotó el sexto (78’) y sacó chapa para ganarse un puesto entre los estelares tras habilitar a Havertz (88′) de gran manera en el séptimo. El delantero del Arsenal definió con categoría, con una picada ante la salida del portero. El resultado recordó automáticamente a lo vivido en el Mineirao en 2014, en la recordada e histórica semifinal ante Brasil.

El sábado 20 de junio, Alemania se medirá con Costa de Marfil. Ese mismo día, Curazao hará lo propio con Ecuador.