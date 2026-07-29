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    Resultados de la matriz de Facebook e Instagram decepcionan al mercado y acciones caen con fuerza

    Los resultados de ingresos del segundo trimestre y las proyecciones para este trimestre se ubicaron por debajo de las expectativas del mercado.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Meta reportó sus resultados al segundo trimestre y no fueron bien recibidos por el mercado. La matriz de Facebook informó ingresos por sobre lo esperado, pero las ganancias no cumplieron con lo esperado.

    La firma también detrás de Instagram y WhatsApp informó ingresos por US$60.800 millones versus los US$60.170 millones que se esperaban. En tanto, las ganancias por acción llegaron a US$6,18 versus el US$7,22 que proyectó el mercado.

    La decepción del mercado también estuvo por las proyecciones de ingresos. Para este trimestre en curso, Meta reportó un promedio de US$62.500 millones frente a los US$63.150 millones que esperaba el mercado.

    En tanto, según resaltó CNBC, Meta redujo sus proyecciones de inversión de US$130.000 y US$145.000 millones, frente al rango anterior de entre US$125.000 y US$145.000 millones. Además, se alertó sobre el flujo de caja libre se redujo a US$784 millones frente a los US$8.550 millones del año anterior.

    “Las acciones de Meta han caído un 11% en lo que va del año hasta el cierre del miércoles, mientras que el Nasdaq ha subido alrededor de un 5% en ese mismo período”, agregó el medio.

    Ante este contexto, la acción de Meta caía 7,37% en las operaciones al cierre de Wall Street.

    Más sobre:Resultados de EmpresasMetaFacebook

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