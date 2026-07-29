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    Culto

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    La actriz asume el protagónico en la nueva temporada de Pretty Woman, el musical, a estrenarse este sábado 1 de agosto en el Teatro San Ginés. Un desafío que asumió muy cerca de la fecha, que la ha llevado a una exigente preparación, con clases de canto incluidas. "Es maravilloso, pero igual es tirarse a la piscina”, dice a Culto.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Fue una llamada urgente de la productora Maida Bulnes, la que le abrió una nueva chance profesional a la actriz Magdalena Müller. Se juntaron el pasado 29 de junio en el Drugstore de Providencia para una reunión, en que la comentó que la actriz Carmen Zabala no podría seguir trabajando en el musical Pretty Woman.

    La obra, una adaptación en formato musical de la famosa película de 1990 protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere ya había tenido una temporada en el Municipal de Las Condes. Como tuvo éxito, se repondrá en el Teatro San Ginés desde agosto. Pero la intempestiva baja de Zabala obligó a la producción a pensar en otro nombre. Por sugerencia del coprotagonista, el actor Nicolás Oyarzún, llegaron a Müller.

    La actriz conocía a Maida Bulnes, pero nunca habían trabajado juntas. Tampoco conocía al director, Ezequiel Fernández. Cuando escuchó la propuesta de interpretar a Vivian Ward, el papel que huzo Julia Roberts en la película original, Müller tuvo sus dudas. El estreno de la obra estaba a un mes.

    Magdalena Müller, como Vivian Ward.

    “Me sentí honrada, pero si te soy honesta, me dio un poco de susto -cuenta al teléfono con Culto-. Y le dije a la Maida que chuta, queda poco tiempo. Es preparar un montaje de esta envergadura en un mes. Ahí conversamos y le dije que para que esto funcione yo necesito mucho apoyo en lo vocal, tener clases que me ayuden a prepararme, porque honestamente yo no vengo con un ritmo de preparación para un musical. Yo venía de estar haciendo otro tipo de trabajos, he hecho más cosas audiovisuales, el año pasado estuve haciendo teatro, no estoy cantando hace más de un año, año y medio."

    Müller ya tenía alguna experiencia en musicales (en obras como Quédate Conmigo y la adaptación de El Grinch), pero siempre con personajes secundarios. Esta es la primera vez que tendrá un protagónico en el formato. “Es maravilloso, pero igual es tirarse a la piscina”.

    Como tenía solo un mes por delante, la actriz se sometió a una intensa preparación. “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo -cuenta-. Estoy con clases de canto cuatro veces a la semana. Partí por aprenderme el texto, aprenderme las canciones y aprenderme las coreografías. Eso fue lo último, no por un tema de importancia sino porque mi personaje baila menos".

    De cara al primer ensayo, agendado el pasado 6 de julio, la actriz dedicó un fin de semana completo a trabajar la obra. “Me encerré con mi marido y le dije: ‘por favor ayúdame’. Entonces estuvimos todo el fin de semana estudiando la obra y me la aprendí completa para ese ensayo. Él me hizo todo el resto de los personajes para que yo pudiera aprenderme mi texto. Lo bueno de eso es que rápidamente adelanté mucho trabajo para después enfocarme en el tema musical, que a mí se me hace más lento".

    -¿Cómo construiste a tu versión de Vivian, el personaje que hizo originalmente Julia Roberts en la película?

    Vivian es un personaje muy, muy lúdico. Tiene mucha frescura. En el fondo, es una muy linda persona que de alguna manera vive en circunstancias difíciles, pero que ella sabe que quiere salir de ahí y que hace todo para hacerlo de alguna manera. Es una persona que tiene muchos sueños, alguien que de alguna manera quiere enamorarse, quiere encontrar esa magia en su vida, es súper soñadora. También tiene algo un poco ingenuo, al mismo tiempo tiene esta cosa sensual y muy guapa. Entonces, he ido buscándola, he estudiado a Julia Roberts, he visto la película, ahora la he vuelto a ver varias veces. También observé el trabajo de la Carmen, entonces obviamente de ahí uno saca referencias, pero finalmente el alma de uno siempre está puesta ahí. Esta Vivian va a tener mucho de mí también. El personaje también es un poco cómico, me toca igual hacer comedia. Es bien entretenido, lo paso súper bien haciéndola la verdad.

    -Tienes mucha experiencia en teatro, en teleseries, ¿qué tan diferente es la preparación para un musical?

    La construcción del personaje no se aborda muy distinto, eso sí se parece bastante a los otros procesos. Acá, en cambio, sí hay que enfocarse porque como es un género musical, obviamente la parte cantada es muy fundamental. Las canciones son parte de la historia, entonces de alguna manera es muy importante a nivel interpretativo poder llegar a esa canción desde el personaje y a través de las emociones del personaje. Ese proceso sí es distinto y es muy único de este género. Es mucho trabajo, pero también es súper entretenido y tiene algo súper mágico de hacer también.

    Magdalena Müller, como Vivian Ward.

    -La obra la coprotagonizas con Nicolás Oyarzún, con quien has trabajado en varias teleseries (Isla Paraíso, Amar Profundo). ¿Te facilitó el tener ese bagaje trabajando juntos?

    Sí, facilita el trabajo de todas maneras. El Nico es un súper buen partner. Además, obviamente al sumarme a un elenco que está como súper armado, que tiene la obra muy como aceitadita, eso ayuda mucho. De hecho, cuando dije que sí lo primero que hice fue mandarle un audio al Nico y a la Carmen como “oigan ya, voy a aceptar esto pero por favor ayúdenme, ¡no me abandonen en esto!”. Han sido súper amorosos. Y no solo con el Nico, también está Max Salgado, con el que nos conocemos mucho, somos súper amigos; con la Jose Fiebelkorn, que en nuestra última teleserie juntas nos tocó ser hermanas, entonces nos conocemos mucho y ahora nos toca ser como mejores amigas en la obra. Entonces, hay lazos que ya están hechos y eso de todas maneras facilita el trabajo.

    Además del musical Pretty Woman, en lo inmediato la agenda de Magdalena Müller tiene varios proyectos. “Ahora en agosto parto ensayando otro montaje que voy a estar estrenando en octubre en el Nescafé de las Artes y además estoy en preparación de una película. Estoy muy contenta porque he estado en la búsqueda de hacer cine, yo amo hacer cine. El año pasado grabé una película en diciembre, con Moisés Sepúlveda y la productora Juntos Films. Es una película protagonizada por la Pali García, Pancho Melo Y Benjamín Vicuña y me tocó ser parte de ese elenco bien potente.

    Pretty Woman, el musical se estrena este 1 de agosto en el Teatro San Ginés (Centro Cultural Mallinkrodt 76). Las entradas están disponibles en el sistema Ticketmaster.

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