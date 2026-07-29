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    Culto

    Charli XCX desafía la sombra de Brat con la libertad de olvidarse a sí misma

    Tras convertir Brat en un fenómeno cultural, la británica elige el camino menos evidente. En Music, Fashion, Film combina experimentación, reflexiones sobre la fama y una colaboración con David Cronenberg para reafirmar que su principal impulso creativo sigue siendo el cambio.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Una hora de conversación fue la que tuvieron Charli XCX y el cineasta David Cronenberg. La artista viajó a Toronto solo para registrar una charla con el rey del horror, de la que extrajo un fragmento para su nuevo disco Music, Fashion, Film.

    “Podría escucharlo hablar por siempre [...] tiene una perspectiva muy interesante sobre el legado, sobre el arte y los artistas”, dijo en una charla con Triple J.

    El fragmento en cuestión suena en No One Lasts Forever, el tema que cierra el nuevo álbum. Una canción de sonidos saturados y sintéticos que de alguna manera resume el universo sonoro que propuso la artista; el recurso de la saturación se repite en otros temas, como Persona y 2007.

    Charli XCX

    La voz de Cronenberg se escucha llegando a la meseta final del tema. “No estaba pensando en el arte como resistencia, como, como, eh, inmortalidad, ¿sabes? -dice-. Yo realmente siento, eh, y me oyes asegurarte, que el olvido es libertad".

    A Charli, la colaboración le sorprendió. “Él en realidad habló totalmente afinado con la canción sin siquiera haberla escuchado el día que la escribimos. Yo dije: ‘Ok, es un genio’”.

    El olvido es libertad y además, es una de las claves del disco. De alguna forma, aborda la resaca posterior al fenómeno de Brat (2024), el álbum que expandió su alcance a nivel global con pulso pistero y temas confesionales. La apertura, con la desencantada Rock Music parece una declaración. “Creo que la pista de baile está muerta/Así que ahora hacemos música rock”.

    Y no, no es que Charli de pronto tome una guitarra y haga música rock. Básicamente resume la idea de no repetirse a sí misma, y cuan Odiseo atándose al mástil del barco, enfrentar la tentación de repetirse. Los cánticos que probablemente la hubiesen llevado a navegar en círculos alrededor de Brat y -siguiendo la referencia a La Odisea- como si fuera absorbida por Caribdis.

    “Llevo más de una década haciendo música con influencias electrónicas”, le dijo al youtuber musical Nicky Reardon. “Eso ha moldeado quién soy como artista. [La música rock] trata, en cierto modo, de mi giro a partir de ahí, como artista que no quiere seguir haciendo lo mismo una y otra vez”.

    Además, mover el cuello y el cuerpo con intensidad noche a noche, durante un tiempo, como lo hizo en la gira promocional de Brat, tiene consecuencias. “Realmente afecta mucho a mis hábitos de sueño”, le dijo a Sam Murphy en el podcast Pop Pod , y añadió que el dolor había empeorado “progresivamente en los últimos dos años”.

    “Cuando pienso en la gira de este disco, creo que probablemente debería adoptar un enfoque diferente”, añadió. “Pero quién sabe adónde me llevará todo esto, ¿sabes? A veces, simplemente no puedo evitarlo".

    La portada de Music, Fashion, Film,. Foto: Aidan Zamiri

    A punta de sonidos saturados, samplers y letras directas, Charli reflexiona sobre su nuevo estatus. La transformación de una artista disruptiva que antes de Brat, entraba en la categoría de artista de culto; la artista favorita de tu artista favorito. Pero ahora debe lidiar con otra exposición.

    “Me hackearon/Lo sacaron de contexto, obviamente/Pero yo no lo hice/Aunque lo hubiera hecho/Escribí una disculpa buenísima en a app de notas”, canta en la empalagosa SS26. La letra en que además menciona el título del disco, con un contexto mucho menos amable: “Sí, caminamos sobre una pasarela que va directo al infierno/Nada va a salvarnos, ni la música, ni la moda, ni el cine”.

    Música, moda y cine, están presentes en la portada del disco. Del directo e inmersivo verde de Brat, esta vez opta por una elegante fotografía en blanco y negro en que están presentes tres leyendas; el músico de Velvet Underground, John Cale, el diseñador de moda Marc Jacobs y el director de cine Martin Scorsese. Un trío de famosos, en un disco que parece regurgitar la fama.

    La foto salió del lente de Aidan Zamiri, habitual colaborador de Charli en los últimos años. La disparó en una locación en Nueva York en abril pasado. “Sinceramente, fue un día muy emotivo”, dijo a BBC6 Music. “Pensé: ‘Guau, estas tres personas significan mucho para mí personalmente como artista’. Y no podía creer que estuvieran todos juntos, ¿sabes?. Estábamos muy nerviosos y luego, cuando sucedió, fue sinceramente muy bonito”.

    Como sea, el álbum ha conseguido reseñas muy positivas. “A los actores-estrellas del pop siempre se les etiqueta de diletantes. Charli replantea la idea: cómo en cualquier momento, un rayo caído del cielo puede desbaratar tu idea de ti misma, haciéndote sentir aterradoramente renacida”, comentó The Guardian, que le dio 5 estrellas de 5 posibles.

    Una impresión similar se hizo Rolling Stone, en su reseña que lo puntuó con 4 de 5 estrellas. “¿Qué le depara el futuro a la siempre cambiante Charli XCX? Como una maestra cuyo verdadero medio es el momento, no nos ha dejado nada más que esperar y descubrir".

    Lee también:

    Más sobre:Charli XCXMusic, Fashion, FilmBratDavid CronenbergJohn CaleMarc JacobsMartin ScorseseMúsicaMúsica Culto

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