En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80

Mientras que los principales índices accionarios del mundo cerraron con resultados mixtos, la desescalada en el conflicto entre EEUU. e Irán continuó lastrando los precios del combustible y, a nivel local, al dólar.

En concreto, el tipo de cambio cerró con una baja de $10 que ubicó a la divisa de EEUU. en $930. Con esto, completa dos jornadas de fuertes bajas, considerando que el lunes ya había perdido $9,4.

Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, señaló que la divisa se ha visto presionada “principalmente por el freno de los bombardeos y la posibilidad de un acuerdo entre EE.UU. e Irán, que se fue reforzando durante el día con comentarios cada vez más positivos sobre el desarrollo del conflicto en Medio Oriente”.

“En los fundamentos, el cobre se mantiene levemente al alza en los US$6,35 por libra, pero el mayor impulso de la baja del dólar vino claramente de lo geopolítico, no del metal rojo”, señaló.

En tanto, Juan Ortiz, senior account manager de la app de inversiones XTB, sostiene que el mercado seguirá atento a la decisión de la Fed este miércoles.

“El escenario principal es una mantención de la tasa entre 3,50% y 3,75%, aunque el mercado también asigna cierta probabilidad a un aumento, debido a la persistencia inflacionaria y al riesgo de nuevas alzas en la energía”, mientras que “las elevadas tasas de los bonos estadounidenses continúan respaldando al dólar internacionalmente. A nivel local, el tipo de cambio limita sus pérdidas debido a la caída del cobre, lo que reduce el soporte para el peso chileno.”, comentó.

Al cierre de esta edición el precio del crudo continuaba a la baja luego de que la semana anterior rozara los US$100 por barril. El WTI anotaba una caída de 3,2% hasta los US$77,05, mientras que el Brent perdía 3,52% hasta los US$82,85.

Por su parte, la renta variable global mostró señales mixtas. En la jornada, el mercado continuó con temor a las tecnológicas.

El Dow Jones subió 1,03%, en medio de un mayor optimismo del mercado tras los resultados de empresas que han reportado a la fecha y la caída del petróleo tras una pausa en las tensiones por el conflicto en el Medio Oriente.

Por el contrario, el Nasdaq perdió 0,2%, donde las acciones de Micron se desplomaron 8,86%, AMD un 8,1% e Intel un 5,86%.

En Chile, el Ipsa cedió 0,76% hasta los 10,879,65 puntos. Entre las acciones de mayor ponderación destacaron las bajas de 3,33% en SQM, de 088% de Falabella y de 2,15% de Banco de Chile.

Renta4 señaló que la caída se produce a pesar de la baja en el precio de los combustibles, y destacó que el mercado sigue atento a las negociaciones entre e Irán y Omán, esto tras la reunión de sus funcionarios en Teherán el fin de semana, para intentar llegar a un acuerdo para reanudar el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

“Los negociadores omaníes se muestran optimistas de poder realizar un anuncio que señale avances en los próximos días, aunque no hay garantías de que esto ocurra. Un acuerdo que allanaría el camino para que la República Islámica y EE.UU. puedan poner fin a la guerra”, señaló.