Irán lanza misiles contra fuerzas de EE.UU. en Medio Oriente

Irán lanzó este martes múltiples misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, poniendo fin a un breve período de calma en el conflicto y en medio de los esfuerzos diplomáticos para retomar las negociaciones y avanzar hacia un alto al fuego

Estados Unidos e Irán habían mantenido varios días sin anunciar nuevas ofensivas, tras semanas de escalada por el control del estratégico estrecho de Ormuz, el paso marítimo del Golfo Pérsico por donde normalmente transita cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.

“Hoy, a las 17:45 horas (hora del Este de EE.UU.), fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque por sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente”, informó el , informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con el ejército estadounidense, todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, por lo que el ataque no provocó impactos contra las fuerzas norteamericanas.

Asimismo, el Centcom señaló que el personal militar estadounidense “permanece vigilante y en un alto estado de preparación”.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Irán reivindica ataque en Jordania

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó este martes el lanzamiento de una andanada de misiles balísticos contra una base aérea y el cuartel general del Ejército de Estados Unidos en Jordania, según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al organismo militar.

“En respuesta a las acciones agresivas del Ejército de Estados Unidos, asesino de niños, hace unas horas, los valientes combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron la base aérea y el cuartel general del Mando Central del Ejército de Estados Unidos en Jordania con varios misiles balísticos“, señaló.

En el mismo texto, la Guardia Revolucionaria advirtió que mantendrá sus acciones mientras persistan las amenazas de Washington contra Irán.

“Mientras continúen las amenazas contra Teherán y persistan las acciones ilegales y malévolas de las fuerzas estadounidenses (...) la resistencia continuará“, afirmó.