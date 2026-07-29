Gobierno intenta desdramatizar salidas de seremis en medio de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas

Por segundo día consecutivo, este martes el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, salió a abordar la controversia por las últimas salidas de autoridades de los servicios ministeriales regionales (seremi).

Desde que arribó a La Moneda, el tema se ha transformado en un problema para el Presidente José Antonio Kast. En total, desde el gobierno afirman que -por diversos motivos- son 30 los seremis que han dejado sus cargos en los casi cinco meses de administración, cifra que en el oficialismo reconocen no es menor.

Durante los últimos días, se sumaron tres nuevos casos. Mientras que el fin de semana se dio a conocer la salida del seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, tras ser formalizado por presunto delito de connotación sexual, este lunes también se conocieron los cambios en las regiones del Maule y Tarapacá.

En concreto, se trata de Patricio Ponce Arqueros, en Vivienda, y Cristián Cabezas Mundaca, de Trabajo. Este último dejó el cargo en un contexto en el que mantenía dos denuncias por acoso y maltrato laboral.

En ese escenario, este martes, Alvarado intentó desdramatizar el tema. “En el gran número de cargos y responsabilidades de gobierno que tiene que nombrar un Presidente de la República, pueden darse diferentes situaciones por las cuales dejan de cumplir sus funciones. Algunas estrictamente de carácter personal y otras por acciones y conductas que no se condicen con la responsabilidad opcional del gobierno”, planteó.

En ese sentido, agregó que “como lo dije ayer (el lunes), el gobierno no va a tolerar que personas que cumplen funciones de gobierno falten a la probidad, a la transparencia y a las buenas costumbres”.

Consultado sobre si hacían un mea culpa desde el gobierno, aseguró que “uno ve distintas situaciones que van surgiendo. Lo importante es reaccionar a tiempo cuando las conductas son indebidas”.

En el Ejecutivo recalcan que no todas las salidas se han dado por casos en los que las autoridades se han visto envueltas en controversias o críticas, sino que también por motivos personales.

En el primer grupo, por ejemplo, al exseremi de Magallanes se suman también las remociones de la autoridad de Energía en La Araucanía, Patrick Dungan, quien dejó el cargo tras no presentarse a trabajar; el de Educación del Biobío, Alexander Nanjarí, por unas publicaciones en redes sociales; y el de Cultura en la Metropolitana, Gustavo Baehr, quien renunció en medio de críticas por su falta de experiencia.

Otro caso polémico fue el del exseremi de Salud en Valparaíso, Aldo Ibani. La exautoridad presentó su renuncia tras recibir una serie de cuestionamientos por supuestas irregularidades mientras ejercía como odontólogo.

Por otro lado, hoy exseremis como Renato Munster, Patricia Dinamarca, Carlos Montero y el mismo Ponce, salieron por motivos distintos a su gestión.

Allí, uno de los casos que recuerdan en La Moneda es el de la exdiputada Marcia Raphael, quien asumió como seremi de Desarrollo Social en Aysén y dejó el cargo después de que se le ofreciera la Subsecretaría de la Mujer tras la salida de Daniela Castro.

Más allá de casos particulares, lo cierto es que el tema no ha dejado de complicar a La Moneda. Incluso, en los partidos recuerdan que las críticas por la designación de los seremis se arrastran desde marzo, cuando varios parlamentarios cuestionaron la demora en las nominaciones y la ausencia de los partidos en el proceso.

Tras salir electo, el trabajo de revisar los nombres para los más de 300 servicios regionales quedó a cargo del equipo del jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, conformado por Ignacio Dülger, Víctor Valdés y Álvaro Bellolio, quienes se encargaron de recibir y revisar las nóminas de los partidos y también los antecedentes de los distintos candidatos con el objetivo de evitar flancos.

En ese contexto, en el oficialismo algunos dirigentes no esconden su molestia por la salida de las distintas autoridades y cuestionan cómo se dio el proceso.

El primero en criticar públicamente a La Moneda fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. En entrevista con Radio ADN, consultado por las más de 30 autoridades que han dejado sus cargos, aseguró que “la verdad es que el número no es menor, no vale la pena esconderlo ni vale la pena negarlo”.

15/06/2026 - DIPUTADO GUILLERMO RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

En esa línea, agregó que "no es una buena señal que salgan tantos seremis”.

“Por supuesto que uno hubiese querido que los seremis que fueron nombrados se mantuvieran en sus cargos, con una buena gestión y sin ningún tipo de problema ni escándalo, pero a veces ocurren cosas que el gobierno tiene que enfrentar y tiene que tomar una decisión”, apuntó.

A él también se sumó la jefa de bancada del partido, Flor Weisse.

“La alta rotación de autoridades regionales demuestra que los estándares para designar a quienes representan al gobierno en las regiones deben revisarse con mucho más cuidado. Un seremi no solo debe tener competencias técnicas, sino también la solvencia política, ética y profesional que exige un cargo de esta responsabilidad”, aseguró.

Y agregó: “No podemos seguir normalizando nombramientos que, a los pocos meses, terminan siendo corregidos”.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, en tanto, Ximena Ossandón (RN), planteó que “el Presidente elige a muchos funcionarios, y a pesar de los filtros, lo cierto es que indefectiblemente habrá un margen de error. Pero tampoco podemos relativizar y negar la sensación que comienza a quedar en la ciudadanía de improvisación, cuestión que se agrava frente a la dureza con la que se criticó al gobierno anterior".