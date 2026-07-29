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    Ruta 5 Norte seguirá con tránsito restringido hasta el jueves y gobierno espera normalizar conectividad desde el viernes

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que la principal ruta del país mantendrá restricciones durante las próximas 48 horas mientras avanzan las obras de recuperación en Atacama y Coquimbo.

    Por 
    Luis Cerda
    Habilitación parcial de Ruta 5 Norte para camiones de suministro y vehículos de emergencia. Foto: Prensa MOP.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó este martes que las restricciones de tránsito en la Ruta 5 Norte se mantendrán al menos hasta el jueves por la noche, mientras continúan las labores para recuperar la conectividad en las regiones de Atacama y Coquimbo afectadas por el sistema frontal.

    “La Ruta 5 se ha ido restableciendo paulatinamente la conectividad a través del plan de contingencia que en ambas regiones, en Atacama y en Coquimbo, se ha ido desarrollando junto al MOP y la concesionaria a cargo del tramo“, señaló.

    Pavez agregó que en la Región de Coquimbo continuará el desplazamiento controlado hacia el norte con escolta de Carabineros, mientras las autoridades evalúan nuevas aperturas de la vía.

    “Sigue habiendo un desplazamiento controlado que en el caso de la Región de Coquimbo va a ser desde las 8.00 de la mañana hacia el norte con escolta de Carabineros para poder ir evaluando cuáles van a ser las alternativas para ir liberalizando esa ruta“, indicó.

    El subsecretario añadió que la expectativa del Ejecutivo es que la circulación pueda comenzar a normalizarse a partir del viernes.

    “Nos han informado que el día miércoles y jueves por la noche sigue la Ruta 5 cerrada y esperamos que se vaya normalizando a partir del viernes“, afirmó.

    Más sobre:Sistema frontalMáximo PavezAtacamaCoquimboRuta 5 Norte

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